Російські силовики затримали на адмінкордоні з Кримом українського прикордонника – СБУ

У Службі безпеки України повідомили про черговий факт «агресивної діяльності російських спецслужб з вербування українців», вказавши на незаконне затримання представниками ФСБ Росії на адмінкордоні з анексованим Кримом.

«Представники російських спецслужб, використовуючи насильство і тортури, намагалися змусити українця зізнатися в нібито навмисному перетині адмінкордону з півостровом. Також ФСБ схиляла чоловіка до конфіденційного співробітництва для отримання інформації щодо організації бойових чергувань підрозділами Держприкордонслужби. Після «вибивання» і відеофіксації зізнань у нібито перетині кордону представники РФ доставили українського військовослужбовця до контрольного пункту «Каланчак», – йдеться в повідомленні.

У СБУ заявили про проведення перевірки за фактом затримання прикордонника і порадили утриматися від поїздок до Росії і на тимчасово окуповані території.

Конкретна дата затримання українського прикордонника співробітниками російської спецслужби не вказується. Реакції російської сторони немає.

Після анексії Криму Росією на початку 2014 року між материковою Україною і півостровом проліг формально адміністративний, але фактично – справжній кордон. У Херсонській області на адмінкордоні з анексованим Кримом працюють три контрольних пункту в’їзду-виїзду – «Каланчак», «Чонгар» і «Чаплинка».