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23 травня 2020, Київ 18:27
Новини | Події

На адмінкордоні з анексованим Кримом ФСБ затримала кримського татарина – активісти

Російські силовики в суботу затримали літнього кримського татарина Ділявера Меметова на адмінкордоні між анексованим Кримом і материковою Україною, повідомляє громадське об’єднання «Кримська солідарність».

За даними активістів із посиланням на родичів, Меметова затримали на російському пункті пропуску «Джанкой» (навпроти українського пункту пропуску «Чонгар»). Після цього його відвезли до міжмуніципального відділу МВС Росії «Джанкойський». Причина затримання – невідома.

Повідомляється, що Меметов прописаний в Алушті, проте останнім часом працював на материковій Україні.

Про затримання чоловік встиг повідомити родичам, які звернулися до «Кримської солідарності» за консультативною допомогою. Чоловік повідомив, що російські силовики намагалися взяти у нього відбитки пальців.

Коментарів російської ФСБ щодо затримання немає.

Після анексії Криму Росією на початку 2014 року між материковою Україною і півостровом проліг формально адміністративний, але фактично – справжній кордон. У Херсонській області на адмінкордоні з анексованим Кримом працюють три контрольних пункту в’їзду-виїзду – «Каланчак», «Чонгар» і «Чаплинка».

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