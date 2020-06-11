Сотні представників малого і середнього бізнесу з протестом вийшли на вулиці Львова

Сотні представників малого і середнього готельно-ресторанного бізнесу зібрались із протестом під приміщенням Львівської обласної державної адміністрації і пішою ходою прийшли до будівлі прокуратури.

Як повідомляє кореспондент Радіо Свобода, учасники акції вимагають від влади відновити роботу підприємств.

«У мене чотири столики на вулиці. Я змушений був протягом карантину звільнити 70% персоналу, людей, які 10-15 років працювали в ресторанному бізнесі. Це дуже складно, і думаю, кого ще потиснути. Я хочу правди, нам далі брешуть», – каже ресторатор Михайло Риба.

Серед гасел підприємців були такі: «Малий бізнес хоче жити», «Ні незаконним перевіркам», «Якщо нас не чують – нас побачать». Учасники протесту передали звернення обласній владі і прокурорам із вимогою дати їм можливість працювати.

«Ми це звернення передамо в обласну комісію з протидії коронавірусу, до прем’єр-міністра. У суботу, коли був прем’єр у Львові, голова ОДА наголосив, що у нас в області краща ситуація, аніж у Львові щодо захворюваності на коронавірус. Ми маємо намір відкрити область, але не маємо механізму, як відокремити Львів від області. Ситуація щодо кількості хворих нестабільна на сьогодні», – заявив заступник голови Львівської обласної адміністрації Юрій Холод.

Учасники протесту заявили: якщо їх не почують, то вони не дозволять працювати і бізнесу олігархів.

За останню добу на Львівщині зробили 620 ПЛР тестів, з яких у 125 позитивний результат (75 – Львів). У відсотковому співвідношенні динаміка залишається стабільною – близько 20% позитивних результатів щодня, наголошують у міській раді.

Загалом у 2414 людей виявлений коронавірус за весь час пандемії, з них 90 – померли. За останню добу померли 10 жителів регіону.

У Львівській області вирішили не полегшувати карантин, але багато представників бізнесу це рішення ігнорують.