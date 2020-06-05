На Львівщині вирішили не пом’якшувати карантин до 12 червня

Влада вирішилв не пом’якшувати карантин у Львівській області до 12 червня. Таке рішення ухвалила обласна комісія з питань техногенно-екологічної безпеки і надзвичайних ситуацій, оскільки протягом останнього тижня у Львові та регіоні високий показник захворювання на коронавірус. Під час засідання комісії йшлося, що жителі області не дотримуються карантину і нехтують власною безпекою.

«Ми маємо заповненість ліжок близько 23%, а кількість проведених ПЛР-тестувань на 100 тисяч населення складає 27%. Загальний показник інцидентності 16%, по Львову – понад 32%, по області – понад 10% і це не дозволяє нам пом’якшувати карантинні заходи у Львівській області», – заявив керівник департаменту охорони здоров’я Львівської ОДА Орест Чемерис.

Згідно з рішенням комісії, дозволено шпиталізацію призовників за скеруванням лікарської комісії. Це зроблено з метою забезпечення призову.

Львівська обласна адміністрація звернулася до Кабміну з проханням внести зміни до постанови, які б дозволили послаблювати карантин в окремих районах області, де дозволяє ситуація із COVID-19, найвищі показники захворюваності – у Львові. За останню добу добу проведено 460 ПЛР-тестів, з яких 73 – позитивні (з них 42 – це мешканці Львова). Загалом в області 1988 інфікованих коронавірусом, з них 492 – одужали, 66 – померли.