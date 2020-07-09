Oxfam закликає до дій, щоб припинити викликану пандемією кризу голоду

Міжнародне об’єднання організацій із боротьби з бідністю Oxfam закликало світову спільноту терміново вжити заходів щоб припинити кризу голоду, пов’язану з пандемією. У Oxfam попереджають, що криза може призвести до загибелі 12 тисяч людей щодня.

У звіті, опублікованому 9 липня, Oxfam змалював у загальних рисах, як через коронавірус кількість людей, які знаходяться на межі голоду зросла на 121 мільйон, оскілки пандемія призвела до масового безробіття, перебоїв з виробництвом та постачанням продуктів харчування, зменшення допомоги.

«Пандемія COVID-19 підлила масла у вогонь вже зростаючого голоду», – мовиться у доповіді.

«COVID-19 – остання крапля для мільйонів людей, які вже борються з наслідками конфліктів, зміни клімату, нерівності та виведеної з ладу продовольчої системи», – заявив тимчасовий виконавчий директор Oxfam Чема Вера.

За його словами, поки епідемія поширювалася світом «ті, хто нагорі, продовжують отримувати прибуток». Вера сказав, що «вісім найбільших компаній з виробництва продуктів харчування і напоїв з січня виплатили акціонерам понад 18 мільярдів доларів – в десять разів більше, ніж, за інформацією ООН, потрібно, щоб люди не голодували».

У звіті зазначено 10 «гарячих точок», де продовольча криза найбільш гостра і посилюється внаслідок пандемії: Ємен, Демократична Республіка Конго, Афганістан, Венесуела, Західноафриканський Сахель, Ефіопія, Південний Судан, Сирія, Судан, і Гаїті. Разом населення цих держав складає 65 відсотків від усіх людей, які стикаються з голодом.

У доповіді зазначається, що голод посилювався ще до початку пандемії, але вона призводить о різкого зростання кількості людей, що голодують.

Серед заходів, які можуть послабити кризу голоду, у Oxfam назвали повне фінансування гуманітарних потреб ООН та створення більш «справедливих та стійких продовольчих систем».

Раніше в Oxfam попередили, що економічний спад, спричинений пандемією коронавірусу, може штовхнути у злидні ще пів мільярда людей, якщо не будуть вжиті термінові заходи допомоги країнам, що розвиваються