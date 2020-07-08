Відкривати вікна, щоб видувати коронавірус, радить найпотужніший у світі комп’ютер «Фуґаку»

Японські науковці використовують найпотужніший у світі суперкомп'ютер для пошуків кращих способів боротьби з коронавірусом. Серед перших результатів його роботи - відбір приблизно десяти найперспективніших ліків для COVID-19 з понад 2000 препаратів, а також розрахунки, які показують ситуації, що збільшують загрозу зараження людей.

Суперкомп’ютер «Фуґаку», розроблений компанією Fujitsu і дослідницьким інститутом Riken, став найшвидшим минулого місяця, випередивши за кількістю розрахунків на секунду американський суперкомп'ютер «Самміт» корпорації IBM в Національній лабораторії Оук Рідж в Тенессі.

Моделі прораховані японським суперкомп'ютером додали науковцям доводів у застереженнях, що тісні приміщення з поганою вентиляцією сприяють поширенню вірусу повітряним шляхом.

На думку деяких фахівців зараз ще недостатньо підтверджених даних для остаточних висновків про шляхи зараження коронавірусом.

Наприклад, без відповіді ще залишаються питання: скільки саме людей заразилися вірусом з повітря, або, якою має бути концентрація вірусу в повітрі, щоб заразити людину.

Що радить суперкомп’ютер?

Японський суперкомп’ютер, прорахувавши внесені в нього дані для різних ситуацій, показав, що ризик зараження коронавірусом пасажирів у громадському транспорті має бути меншим, якщо кількість людей, наприклад, у вагонах метро, зменшити, а вікна тримати відкритими.

Агентство Reuters цитує провідного дослідника Макото Цубокура, що відкриті вікна у вагонах збільшують вентиляцію вдвічі-втричі, зменшуючи концентрацію макроорганізмів у повітрі.

Але для ефективного провітрювання також необхідно, щоб між пасажирами був простір, підкреслюють фахівці.

За результатами дослідження науковці також рекомендують встановлювати перегородки у приміщеннях, де працюють люди і в кімнатах навчальних закладів.

Ліжка у лікарнях радять відгороджувати шторами від самої стелі.

Японський державний комітет з протидії COVID-19 ще на ранніх стадіях епідемії вів кампанію із закликами уникати «закритих приміщень, людних місць та безпосередніх контактів».

Японію називають однією з країн світу, які змогли найефективніше контролювати епідемію коронавірусу.

Перегони суперкомп’ютерів

Назва комп’ютера «Фуґаку» – це один із варіантів імені священної для багатьох японців гори Фудзі.

Фахівці кажуть, що коли цей суперкомп’ютер, який займає цілу залу, досягне наступного року своєї повної потужності, то зможе краще допомагати у виявленні найефективніших засобів лікування COVID-19.

Електронну обчислювальну машину називають суперкомп’ютером, якщо вона принаймні у 1000 разів швидша за звичайний комп’ютер.

«Фуґаку» може здійснювати 415 квадрильйонів розрахунків за секунду, що у понад 2 рази швидше за «Саміт».

Створення «Фуґаку» коштувало $1,2 мільярди.

Третім найпотужнішим суперкомп’ютером у світі зараз вважають іншу машину IBM в Національній лабораторії Лоуренса Лівермора в Каліфорнії , а четверте і п’яте місця посідають суперкомп’ютери в Китаї.

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