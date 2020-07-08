У Сербії протестують проти повернення карантинних обмежень: 20 людей травмовані у сутичках

У центрі столиці Сербії Белграда майже до ранку 8 липня тривали сутички протестувальників із поліцейськими, повідомляє кореспондент Радіо Свобода. За попередніми даними, травм зазнали 13 поліцейських і щонайменше сім протестувальників.

Кілька тисяч людей зібралися біля будинку парламенту ввечері 7 липня, після телевізійного звернення до громадян президента Александра Вучича, який заявив, що від 10 до 13 липня буде запроваджена комендантська година через новий спалах COVID-19.

Пікетувальники вигукували гасла проти голови держави і влади. Поліція застосувала сльозогінний газ проти групи людей, що увірвалася в будинок парламенту. Це викликало додаткове обурення зібраних. Вони підпалили три поліцейські машини й закидали поліцію камінням і пляшками.

У сутичках взяла участь й поліцейська кіннота. Представник поліції заявив, що затримана «певна кількість» пікетувальників.

Прем’єр-міністр Ана Брнабич вранці 8 липня засудила протести і заявила, що їх організували ті, хто зазнав поразки на парламентських виборах 21 червня.

Біля будинку парламенту, резиденції голови держави, державного телебачення й на центральних вулицях столиці розташовані численні поліцейські підрозділи.

Президент Сербії Александар Вучич напередодні у надзвичайному зверненні до громадян заявив, від 10 липня в країні запровадять комендантську годину до 13 липня. Він виступив із таким зверненням після того, як упродовж минулої доби на COVID-19 у Сербії захворіли 300 людей, померли 13.

Від 7 липня в громадських місцях у Сербії заборонені зустрічі більш як 5 осіб.

Президент Вучич заявив, що наразі госпіталізовані 4 тисячі хворих, із яких 120 перебувають у дуже тяжкому стані.

Епідеміологи стверджують, що до нового спалаху коронавірусної інфекції призвело послаблення карантинних заходів, зокрема, масові весілля, святкування в нічних клубах, проведення парламентських виборів 21 червня без відповідного захисту громадян.

Внаслідок нового спалаху коронавірусної інфпекції Греція закрила кордон для громадян Сербії. Виявилося, що 7 липня половину заражених у країні становили сербські туристи.