У Сербії почалися парламентські вибори: за прогнозами, більшість матиме партія Вучича

У Сербії в неділю 21 червня відбуваються парламентські вибори. За очікуваннями, консервативна політична сила президента країни Александра Вучіча «Прогресивна партія Сербії» може отримати близько 60% голосів виборців.

«Прогресивна партія Сербії» керує країною останні вісім років. За прогнозами, «Соціалістична партія», яка входить до коаліції з партією Вучича, може здобути 10% голосів.

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За мандати в парламенті змагаються також кілька ліберальних та правих партій. Всього парламент Себії має 250 місць, прохідний бар’єр – 3%.​

Право голосу на 8 386 виборчих мають понад 6,5 мільйона громадян. Місця для голосування оснащені захисними масками та антисептиками для рук, виборців закликають поважати фізичну дистанцію. Водночас побоювання через коронавірусну інфекцію можуть знизити явку.

Станом на 10 ранку, ща даними Сербської виборчої комісії, явка складала 9,3%.

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Кілька ліберальних та правих опозиційних політичних сил, об’єднаних гаслом «Альянс за Сербію», закликали бойкотувати голосування, посилаючись на нечесну, за їхніми словами, організацію волевиявлення. До оголошення бойкоту опитування давали «Альянсу» близько 10%.

Вибори в Сербії мали відбутися 26 квітня, але через пандемію коронавірусу їх відклали на 21 червня.