Вучич: серби в Чорногорії не можуть здобути свої права

Президент Сербії Александар Вучич, заявив, що серби в Чорногорії, «котрі становлять 30 відсотків населення країни, не беруть участь у владі, не можуть здобути свої права й не можуть впливати на політичні й інші важливі речі». Він про це заявив після зустрічі з патріархом Сербської православної церкви (СПЦ) Іринеєм, в ході якої обговорили ситуацію в сусідній країні, повідомляє кореспондент Радіо Свобода.

Сербський президент додав, що «Сербія буде боротися за право свого народу демократичними засобами, юридичним шляхом, але нікому не допустить насильства над сербами».

Патріарх Іриней стверджує, що становище сербів в Чорногорії «ніколи в історії не було важче: так не було ні в час Османської імперії, ні в час комунізму, вони виявляли більше пошани до церкви». За його словами, влада сусідньої держави «створює нову націю, чорногорську, з метою витіснити все, що називається сербським».

Наразі влада Чорногорії не коментувала цих заяв.

Ситуацію в Чорногорії Вучич і патріарх обговорювали й минулого тижня. Белградські проурядові засоби масової інформації щодня повідомляють про «жахливий тиск» чорногорської влади на сербів, зокрема на СПЦ та її священиків. Затримання девʼяти сербських священиків, котрі порушували правила запроваджені в час епідемії COVID-19, белградські пропагандисти називали насильством над СПЦ й сербським народом в цілому.

Президент Сербії відкидає твердження деяких чорногорських урядовців, що Белград втручається у чорногорські внутрішні справи. За його словами, Чорногорія «прямо втручається в сербські справи, оскільки вона визнала Косово».

Непорозуміння між Белградом й Подґорицею тривають від січня, коли чорногорський парламент ухвалив закон про свободу віросповідання. Ієрархи СПЦ стверджують, що основною метою закону є відняти в сербської церкви майно, яке вона здобула в минулому столітті.

Чорногорська православна церква була автокефальною в час коли Чорногорія була незалежним князівством, відносно королівством. Після Першої світової війни вона увійшла до складу новоствореного королівства Югославія і югославський король декретом приєднав чорногорську церкву до сербської.