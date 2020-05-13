У Чорногорії поліція затримала 9 священнослужителів Сербської православної церкви 

У місті Нікшич в Чорногорії поліція на 72 години затримала владику Сербської православної церкви (СПЦ) Іоанікія та вісьмох священників, які відправляли богослужіння з участю кількасот вірян, повідомляє коеспондент Радіо Свобода.

В офіційному повідомленні поліції вказано, що владика і священники «грубо порушили закон» і не дотримувалися домовленості з державними інституціями щодо дій церковних структур в умовах пандемії коронавірусу.

Національний координаційний комітет з інфекційних хвороб заявив, що «організатори протиправного громадського зібрання в Нікшичі ставлять під найбезпосереднішу загрозу те, що мало б бути найсвятішим для всіх – здоровʼя й життя всіх громадян й відновлення економіки Чорногорії».

У кількох містах Чорногорії 12 травня відбулися протести вірян СПЦ проти закону щодо свободи віросповідань, який був ухвалений у січні. Протести очолили просербські й проросійські опозиційні партії, які стверджують що за цим законом держава має намір відбирати церковне майно.

Станом на 12 травня в Чорногорії зафіксували 324 хворих на COVID-19, померли 9 людей. Від початку травня нових випадків захворювання не було.