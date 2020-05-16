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16 травня 2020, Київ 11:04
Новини | Коронавірус

У Чорногорії звільнили 9 священників Сербської православної церкви, затриманих 12 травня

Священників затримали 12 травня після того, як вони очолили богослужіння за участі тисяч вірян у Нікшичі при тому, що в Чорногорії діє заборона на масові зібрання через поширення коронавірусу

У Чорногорії звільнили владику Сербської православної церкви Іоанікія й вісьмох священиків, яких 12 травня затримали через порушення заборони масових зібрань в час епідемії COVID-19, повідомляє кореспондент Радіо Свобода. Згідно з законом, вони перебували в попередньому увʼязненні 72 години.

Звільнення священників 15 травня співом вітали кількасот вірян, що пікетували будинок суду в місті Нікшич. У кількох інших містах також відбулися протести вірян й прихильників опозиційних просербських і проросійських партій.

У зверненні до зібраних ієрарх сказав, що «треба бути готовим до довгої боротьби за свободу віри». За його словами, чорногорський уряд «воює проти церкви». Іоанікій додав, що поліцейські ставилися до нього й інших затриманих «більше ніж коректно», професійно й по-людськи.

Сербська православна церква, за словами владики Іоанікія, продовжить боротьбу проти закону про свободу віросповідання, ухваленого у січні. Церковні ієрархи вважають, що за цим законом держава прагне відібрати у церкви майно.

Священників затримали 12 травня після того, як вони очолили богослужіння за участі тисяч вірян у Нікшичі при тому, що в Чорногорії діє заборона на масові зібрання через поширення коронавірусу.

Затримання викликало дипломатичну суперечку з Сербією і сутички між протестувальниками і поліцією.

Віруючих причащали однією ложечкою у Чорногорії, де послабили карантинні заходи – відео
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Віруючих причащали однією ложечкою у Чорногорії, де послабили карантинні заходи – відео

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