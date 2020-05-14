Напружена ситуація в Чорногорії: опозиція планує нові протести

Поліція в Подґориці затримала людину, котра планувала увечері організувати масовий протест біля храму Воскресіння Христового в центрі Подґориці й відтак блокувати транспорт в столиці. У міністерстві внутрішніх справ заявили, що перевіряють кілька осіб, котрі разом із затриманим готувалися викликати непорядки, повідомляє кореспондент Радіо Свобода.

У звʼязку з ситуацією у Чорногорії президент Сербії Александар Вучич заявив, що «становище Сербії важке: не сміємо втручатися у внутрішні справи іншої держави, а йдеться про Сербську православну церкву (СПЦ) й частину нашого народу». Він додав, що Белград й СПЦ «не розуміють чому (сербського владику) Іоанікія так довго тримають в попередньому увʼязненні».

Йдеться про епіскопа, котрого разом з сімома священиками затримали 12 травня строком на 72 години через порушення правил в епідемії COVID-19. Ієрарх відправляв богослужіння за участю кількохсот вірян й очолив літію на вулицях міста Нікшич.

Через затримання владики просербські й проросійськи партії в Чорногорії увечері 13 травня організували протести в містах Нікшич, Андрієвіца, Беране й Будва. Демонстранти закидали поліцію камінням, вона відповіла сльозогінним газом. За офіційними джерелами, поранення отримали 26 поліцейських. Затримано 60 пікетувальників, проти більшості з них запровадили адміністративні заходи.

Белградські ЗМІ повідомляють, посилаючись на чорногорську опозицію, що до міст на півночі Чорногорії, в котрих значну частину населення становлять серби, направлені підрозділи спецполіції з метою унеможливити будь-які зібрання й протести.

Хоча Белград офіційно заявляє про невтручання в чорногорські справи, сербський посол в Чорногорії щодня спілкується з ієрархами СПЦ в країні й з лідерами чорногорських опозиційних партій.