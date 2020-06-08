Рішення Косова скасувати торговельні обмеження щодо Сербії «відкриє можливість» діалогу – Вучич

Президент Сербії Александар Вучич побачив можливість для відновлення діалогу за посередництва Євросоюзу після рішення Косова скасувати торговельні обмеження щодо Сербії. Він сказав про це в інтерв’ю Балканській службі Радіо Свобода.

«Це створить певну основу для того, щоб наші бізнес-спільноти могли співпрацювати незрівнянно краще, – сказав він. – Звичайно, це відкриє можливість для політичного діалогу між нами».

Вучич також підтвердив, що спецпредставник ЄС Мірослав Лайчак має відвідати Белград і Приштину незабаром після парламентських виборів у Сербії 21 червня.

Вучич, однак, заявив, що не очікує, що переговори приведуть до визнання Сербією Косова.

Новий уряд Косова 6 червня повідомив, що скасовує всі торговельні обмеження, запроваджені щодо Сербії, у спробі нормалізувати відносини з Белградом за сприяння Євросоюзу.

Виступаючи на пресконференції в Приштині, прем’єр-міністр Авдулла Хоті підкреслив, що це тимчасове рішення. Воно може бути переглянуте, якщо Сербія не припинить кампанію зі зменшення кількості держав, які визнають незалежність Косова.

Косово запровадило торговельні санкції проти Сербії в листопаді 2018 року. Тодішній прем’єр-міністр Рамуш Харадінай пояснив їх так званою «кампанією за невизнання», тобто спробами сербської влади зменшити кількість країн, які визають Косово окремою державою.

Сербія неодноразово заявляла, що не вестиме переговорів із Косово, яке вважає своєю територією, доки діють санкції.

1 квітня Косово скасувало стовідсоткові мита на товари з Сербії та Боснії і Герцеговини.

Косово було автономним краєм в складі колишньої Югославії. Після повітряних ударів НАТО навесні 1999 року, якими було призупинено насильство сербських сил над етнічними албанцями, цей край став протекторатом Організації Обʼєднаних Націй. В лютому 2008 року парламент Косова в односторонньому порядку проголосив незалежність. Республіку Косово визнає більшість країн Заходу, включно зі Сполученими Штатами. Не визнали незалежності Сербія й Росія. Україна також не визнала незалежність Косова.