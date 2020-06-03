Парламент Косова затвердив склад уряду після місяців невизначеності

Законодавці частково визнаного Косова поклали край місяцям політичної кризи, затвердивши 3 червня новий уряд на чолі з прем’єр-міністром, 44-річним професором економіки Авдуллахом Хоті.

За затвердження нового уряду проголосував 61 депутат, 24 – були проти, один – утримався.

Лівацька націоналістична партія «Самовизначення» колишнього прем’єр-міністра Альбіна Курті, яка закликала до проведення дострокових загальних виборів, не голосувала.

28 травня Конституційний суд Косова після майже місяця розгляду визнав конституційним указ президента про надання Хоті мандату на формування нового уряду.

Авдуллах Хоті є представником правоцентристської партії «Демократичний союз Косова» (албанське скорочення LDK) – лідер цієї партії Іса Мустафа запевнив, що його партія сформувала парламентську більшість для обрання нового уряду. LDK разом із двома меншими партіями мають у цій коаліції 61 депутата з загалом 120.

Альбін Курті відразу після ухвалення указу звернувся до Конституційного суду, стверджуючи, що президент порушив конституцію. Він заявляв, що тільки його партія має право формувати уряд, бо на виборах у жовтні 2019 року вона здобула найбільше голосів.

Після тих виборів Курті став премʼєром аж через чотири місяці, на початку лютого, коли зміг створити коаліцію з правоцентристським консервативним LDK, – а вже 25 березня був змушений піти у відставку, бо LDK вийшов із коаліції: з’ясувалося, що коаліційні партнери неспроможні дійти згоди щодо більшості питань, необхідних для ефективного функціонування держави.

Досі Курті і його уряд продовжували виконувати обов’язки.