У Косові сформували нову парламентську більшість

«Демократичний союз Косова» колишнього прем’єра Іси Мустафи й «Альянс за майбутнє Косова» іншого колишнього премʼєра Рамуша Харадіная досягли домовленості щодо формування нового уряду й вимагають якомога швидше скликати парламент. Про це заявив кандидат від ДСК на посаду голови уряду Авдулах Хоті, повідомляє кореспондент Радіо Свобода.

Після виборів у жовтні 2019 року політичні партії чотири місяці домовлялися про формування нової правлячої коаліції. На початку лютого 2020 року владу сформували лівонаціоналістичний рух «Самовизначення» Альбіна Курті, котрий став премʼєром й правоцентристський консервативний ДСК.

Цей уряд подав у відставку 25 березня, оскільки виявилося, що коаліційні партнери неспроможні дійти спільної мови щодо більшості питань необхідних для ефективного функціонування держави.

Президент Хашім Тачі запропонував Албіну Курті сформувати нову більшість. Той відмовився й вимагав від глави держави призначити нові вибори. Відтак Тачі надав шанс сформувати більшість другій за величиною політичній партії.

Для обрання нового уряду необхідно набрати 61 з-поміж 120 депутатських голосів. Партії Мустафи й Харадіная разом мають 41 депутата. Вони стверджують, що мають підтримку депутатів сербської національності й інших нацменшин та ще деяких депутатів від колишньої опозиції.

Колишній премʼєр Харадінай заявив, що основними завданням нового уряду буде боротьба проти COVID-19 й подолання економічних наслідків пандемії.

Станом на 28 квітня у Косові ідентифіковали 790 хворих, померла 21 людина.