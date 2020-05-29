Косово: в. о. прем’єра засудив, президент привітав рішення Конституційного суду щодо нового голови уряду

У частково визнаному Косові виконувач обов’язків прем’єр-міністра засудив, а президент привітав рішення Конституційного суду, який підтвердив конституційність президентського указу про призначення нового голови уряду.

Як заявив в. о. прем’єра Альбін Курті, це рішення Конституційного суду, яке дозволяє президентові Хашиму Тачі замінити його іншим політиком, несправедливе і неприйнятне.

Як написав Курті в фейсбуці, підтримавши Тачі, суд, «на жаль, став на бік тих, хто захопив державу».

«Наша боротьба проти цього корумпованого угруповання продовжується разом із іншими свідомими людьми. Ми повідомимо громадян про наступні політичні кроки найближчими днями», – написав Курті, який очолює лівацьку націоналістичну партію «Самовизначення».

Президент Хашим Тачі натомість привітав рішення Конституційного суду і заявив, що й не сумнівався, що всі його кроки відповідають Конституції. Як написав він у фейсбуці пізно ввечері 28 травня, перед Косовом стоять багато викликів, тому не можна гайнувати часу на формування нового уряду.

«Політичні партії й і всі інституції мають засвідчити політичну зрілість, повагу до правопорядку й інститутів Косова. Вони мають поважати, прийняти і виконати рішення найвищого авторитету в тлумаченні Конституції», – додав Тачі.

Також рішення суду привітав Авдуллах Хоті, якого президент своїм указом призначив формувати новий уряд – але Конституційний суд 1 травня заблокував виконання цього указу, взявши до розгляду скаргу Альбіна Курті. «Для нас настав час об’єднатися задля майбутнього Косова і наших громадян», – написав Хоті в фейсбуці і додав, що відновлення довіри і дотримання правопорядку – «це наше спільне завдання і обов’язок».

Раніше 28 травня Конституційний суд Косова після майже місяця розгляду визнав конституційним указ президента про надання Хоті мандату на формування нового уряду. Авдуллах Хоті є представником правоцентристської партії «Демократичний союз Косова» (албанське скорочення LDK) – лідер цієї партії Іса Мустафа запевнив, що його партія сформувала парламентську більшість для обрання нового уряду. LDK разом із двома меншими партіями мають у цій коаліції 61 депутата з загалом 120.

Альбін Курті відразу після ухвалення указу звернувся до Конституційного суду, стверджуючи, що президент порушив конституцію. Він заявляв, що тільки його партія має право формувати уряд, бо на виборах у жовтні 2019 року вона здобула найбільше голосів.

Після тих виборів Курті став премʼєром аж через чотири місяці, на початку лютого, коли зміг створити коаліцію з правоцентристським консервативним LDK, – а вже 25 березня був змушений піти у відставку, бо LDK вийшов із коаліції: з’ясувалося, що коаліційні партнери неспроможні дійти згоди щодо більшості питань, необхідних для ефективного функціонування держави. Наразі Курті і його уряд продовжують виконувати обов’язки.

Як заявив Іса Мустафа, він сподівається, що парламент проголосує за склад нового уряду вже 30 травня чи принаймні 1 червня.

Очікують, що нинішнє рішення суду викличе вуличні протести прихильників партії «Самовизначення», яка здобула найбільше місць у нинішньому складі парламенту, не змогла створити стійкого уряду, який пропрацював лише 50 днів, і тепер вимагає позачергових виборів.

Кілька тисяч прихильників партії ще напередодні рішення Конституційного суду влаштували в центрі столиці Приштини «тренувальний протест», заявивши, що на випадок негативного для них рішення тренуються до демонстрацій в умовах карантину – з дотриманням дистанції між учасниками, в масках і рукавичках.