Конституційний суд Косова заблокував указ президента про формування нового уряду

Конституційний суд Косова заблокував виконання указу президента Хашима Тачі, яким він надав мандат для формування нового уряду Авдулахові Хоті, повідомляє кореспондент Радіо Свобода.

Суд заборонив обговорювати це рішення президента на сесії парламенту до 29 травня, поки він готується винести остаточне рішення щодо конституційності указу.

Раніше 1 травня Хашим Тачі надав мандат Хоті, представникові правоцентристської партії «Демократичний союз Косова» (албанське скорочення LDK), бо лідер цієї партії Іса Мустафа запевнив, що його партія сформувала парламентську більшість для обрання нового уряду. LDK разом із двома меншими партіями мають у цій коаліції 61 депутата з загалом 120.

Сесія парламенту, на якій він мав голосувати щодо нового прем’єра, була запланована на 2 травня.

Виконувач обов’язків прем’єра Альбін Курті, голова лівонаціоналістичного руху «Самовизначення», відразу звернувся до Конституційного суду, стверджуючи, що президент порушив конституцію. Він заявив, що тільки його партія має право формувати владу, бо на виборах у жовтні 2019 року здобула найбільше голосів.

Після виборів іще в жовтні 2019 року Курті став премʼєром аж на початку лютого, коли зміг створити коаліцію з правоцентристським консервативним LDK, а вже 25 березня був змушений подати у відставку, бо LDK вийшов із коаліції. Наразі він і його уряд продовжують виконувати обов’язки.

Курті доводить, що тільки його партія має право знову формувати уряд, а в разі невдачі мусять відбутися позачергові парламентські вибори.

Несподіванкою став факт, що Конституційний суд провів сесію вже через кілька годин після подання скарги, незважаючи на те, що в країні всі державні інституції святкують Перше травня. Очікували, що це засідання відбудеться не раніше ніж у понеділок, 4 травня, тобто вже після голосування в парламенті, яке, найімовірніше, затвердило б новий уряд.

Політична ситуації в частково визнаному Косові залишається напруженою.