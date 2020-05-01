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01 травня 2020, Київ 13:32
Новини | Міжнародні

Президент Косова визначився з новою кандидатурою прем’єра на тлі політичної кризи

Авдулах Хоті отримав мандат на формування нового уряду

Президент Косова офіційно офіційно передав кандидатові від правоцентристської «Демократичний союз Косова» (ДСК), другої за величиною партії в парламенті, Авдулахові Хоті мандат на формування нового уряду на тлі спроб вирішити політичну кризу в країні.

Президент Хашим Тачі 30 квітня обрав кандидатуру Хоті замість виконувача обов’язки прем’єр-міністра із лівонаціоналістичного руху «Самовизначення» Альбіна Курті, який раніш обіймав посаду міністра фінансів і віцепрем’єра.

Тачі зробив відповідну заяву після того, як лідер ЛДК Іса Мустафа запевнив, що його партія має більшість голосів у парламенті для формування нового уряду. ДЛК сформувала коаліцію з двома меншими партіями, що дозволило їй набрати 61 голос в 120-місцевому парламенті.

Рух «Самовизначення» заявив, що указ Тачі є неконституційним, і подав скаргу до Конституційного суду. Партія стверджує, що тільки вона має право сформувати новий кабінет, і в разі провалу країна повинна провести дострокові загальні вибори.

Конституційний суд навряд чи проведе засідання до 4 травня через травневі свята.

Після виборів у жовтні 2019 року політичні партії в Косові чотири місяці домовлялися про формування нової правлячої коаліції. На початку лютого 2020 року владу сформували лівонаціоналістичний рух «Самовизначення» Альбіна Курті, котрий став премʼєром й правоцентристський консервативний ДСК. Втім цей уряд подав у відставку 25 березня, оскільки виявилося, що коаліційні партнери неспроможні дійти згоди щодо більшості питань необхідних для ефективного функціонування держави.

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