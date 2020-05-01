Президент Косова визначився з новою кандидатурою прем’єра на тлі політичної кризи

Президент Косова офіційно офіційно передав кандидатові від правоцентристської «Демократичний союз Косова» (ДСК), другої за величиною партії в парламенті, Авдулахові Хоті мандат на формування нового уряду на тлі спроб вирішити політичну кризу в країні.

Президент Хашим Тачі 30 квітня обрав кандидатуру Хоті замість виконувача обов’язки прем’єр-міністра із лівонаціоналістичного руху «Самовизначення» Альбіна Курті, який раніш обіймав посаду міністра фінансів і віцепрем’єра.

Тачі зробив відповідну заяву після того, як лідер ЛДК Іса Мустафа запевнив, що його партія має більшість голосів у парламенті для формування нового уряду. ДЛК сформувала коаліцію з двома меншими партіями, що дозволило їй набрати 61 голос в 120-місцевому парламенті.

Рух «Самовизначення» заявив, що указ Тачі є неконституційним, і подав скаргу до Конституційного суду. Партія стверджує, що тільки вона має право сформувати новий кабінет, і в разі провалу країна повинна провести дострокові загальні вибори.

Конституційний суд навряд чи проведе засідання до 4 травня через травневі свята.

Після виборів у жовтні 2019 року політичні партії в Косові чотири місяці домовлялися про формування нової правлячої коаліції. На початку лютого 2020 року владу сформували лівонаціоналістичний рух «Самовизначення» Альбіна Курті, котрий став премʼєром й правоцентристський консервативний ДСК. Втім цей уряд подав у відставку 25 березня, оскільки виявилося, що коаліційні партнери неспроможні дійти згоди щодо більшості питань необхідних для ефективного функціонування держави.