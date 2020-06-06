Новий уряд Косова скасовує всі торгові обмеження щодо Сербії

Новий уряд Косова 6 червня повідомив, що скасовує всі торгові обмеження, запроваджені щодо Сербії, у спробі нормалізувати відносини з Белградом за сприяння Євросоюзу.

Виступаючи на пресконференції в Приштині, прем’єр-міністр Авдулла Хоті підкреслив, що це тимчасове рішення. Воно може бути переглянуте, якщо Сербія не припинить кампанію зі зменшення кількості держав, які визнають незалежність Косова.

«Ми очікуємо, що Сербія згорне кампанію за невизнання щодо Косова», – сказав Хоті. Він додав, що Приштина також очікує від партнерів – Європейського Союзу та Сполучених Штатів – відповідного тиску на Белград.​

Косово запровадило торговельні санкції проти Сербії в листопаді 2018 року. Тодішній прем’єр-міністр Рамуш Харадінай пояснив їх так званою «кампанією за невизнання», тобто спробами сербської влади зменшити кількість країн, які визають Косово окремою державою.

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Сербія неодноразово заявляла, що не вестиме переговорів із Косово, яке вважає своєю територією, доки діють санкції.

1 квітня Косово скасувало стовідсоткові мита на товари з Сербії та Боснії і Герцеговини.

Косово було автономним краєм в складі колишньої Югославії. Після повітряних ударів НАТО навесні 1999 року, якими було призупинено насильство сербських сил над етнічними албанцями, цей край став протекторатом Організації Обʼєднаних Націй. В лютому 2008 року парламент Косова в односторонньому порядку проголосив незалежність. Республіку Косово визнає більшість країн Заходу, включно зі Сполученими Штатами. Не визнали незалежності Сербія й Росія. Україна також не визнала незалежність Косова.