Косово: двох жінок звинувачують в участі у «ІД»

Прокурори Косова висунули звинувачення двом жінкам в участі у діяльності екстремістського угруповання «Ісламська держава» в Сирії. Проце Спеціальна прокуратура Косова повідомила 22 травня.

За повідомленням, двоє жінок, яких ідентифікують лише за ініціалами – А. А. та Л. І. – поїхали до Сирії, де вони «добровільно стали частиною терористичної організації» та надавали членам «ІД» логістину підтримку.

Прокурори уточнюють, що обвинувачені переміщалися територією Сирії, «залежно від змін території «Ісламської території». Після поразки «ІД» жінки були передані курдським військовим та депортовані до Косово 24 квітня 2019 року за допомогою військових США.

Читайте також: Розвідка Іраку заявила про арешт лідера угруповання «Ісламська держава»

Фігуранткам справи загрожує 15 років у в’язниці, якщо їх визнають винними в «організації та участі в терористичній групі».

Раніше цього місяця таке ж звинувачення висунули ще одній косоварці. Вона стала однією з 110 косоварів, якиї репатріювали з Сирії додому 19 квітня 2019 року. Серед них – чоловіки, яких підозрюють в участі у бойових діях на боці «ІД», 32 жінки та 74 дитини.

За оцінками, членами екстремістських угруповань у Сирії та Іраку стали 400 косоварів.