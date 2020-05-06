Загребський саміт ЄС і країн Західних Балкан відбувається онлайн

Саміт Європейського союзу та країн Західних Балкан, який 6 травня мала приймати столиця Хорватії Загреб, через пандемію коронавірусної інфекції відбувається онлайн, повідомляє кореспондент Радіо Свобода.

Хорватія від 1 січня до 30 червня головує в Євросоюзі. У режимі телеконференції до членів ЄС на саміті приєдналися представники Албанії, Північної Македонії, Сербії, Чорногорії, Боснії і Герцеґовини та Косова.

Хорватський міністр закордонних і європейських справ Ґордан Ґрлич Радман заявив, що учасники обговорять три основні теми: допомогу країнам Західних Балкан у боротьбі проти COVID-19 та в подоланні наслідків епідемії, європейські перспективи країн регіону та їхню відданість реформам і європейським цінностям.

Розширення ЄС не буде на порядку денному, уточнюють оглядачі, оскільки більшість європейських країн вважає, що насамперед треба врегулювати відносини в межах ЄС.

На вимогу деяких з-поміж пʼяти країн, які не визнають Косова, на саміті не виставлені прапори країн-учасниць.