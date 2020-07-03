Сербія: в столиці запроваджують надзвичайний стан через новий спалах коронавірусу

Сербія 3 липня оголосила надзвичайний стан в столиці Белграді та наново запровадила низку обмежень, намагаючись сповільнити поширення коронавірусної хвороби COVID-19.

Уряд зробив обов’язковим носіння масок в закритих публічних приміщеннях та в громадському транспорті. Він також обмежив робочі графіки клубів та кафе з 6 ранку до 11 вечора, а граничну кількість людей на масових зібраннях до 100 людей в приміщенні та до 500 – під відкритим небом.

За неносіння масок громадянам загрожують штрафи.

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Президент Сербії Александар Вучич анонсував нові заходи напередодні. Надзвичайний стан у столиці набуває чинності одразу. Міська влада передбачає, що правила переглянуть найближчі два тижні.

Станом на 2 липня Сербія повідомила про 359 нових хворих на COVID-19, 80% з них – у Белграді та його околицях, де живе третина всього 7-мільйонного населення країни.

Через спалах у студентських гуртожитках Вучич наказав їх закрити. Цей крок змусив студентів вийти на вулицю з протестом. Згодом Міністерство освіти повідомило про анулювання цього заходу, заявивши, що студенти можуть залишатися в гуртожитку до 20 липня.

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Тим часом місцеві органи влади в центральній та західній Сербії вже заявили про запровадження надзвичайного стану в своїх містах через збільшення захворюваності. Ріст кількості хворих почався після послаблення карантинних обмежень.

Загалом у Сербії на коронавірусну хворобу захворіли 15 195 людей, з них 287 померли.