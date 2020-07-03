В Україні за добу виявили 876 нових хворих на COVID-19

В Україні станом на ранок 3 червня коронавірус виявили у 46 763 людей, померли 1 212 пацієнтів, одужали 20 558. Про це свідчать дані Системи моніторингу поширення епідемії коронавірусу РНБО.

Протягом минулої доби підтвердили 876 нових випадків захворювання. Одужали 505 пацієнтів, померли – 27.

Найбільше хворих у Києві (5 347), Львівській (5 883) та Чернівецькій (4 935) областях.

Станом нам на 3 червня у світі підтверджено майже 10,9 мільйона інфікованих коронавірусом. Від COVID-19 померли 521 298 людей, одужали понад 5,7 мільйона.