Новий спалах COVID-19 у Сербії: захворіли спікер парламенту й міністр оборони

У Сербії впродовж вихідних зафіксували понад 800 хворих на COVID-19, повідомляє кореспондент Радіо Свобода. Серед них є спікер парламенту Мая Ґойкович, міністр оборони Александар Вулин, голова Господарської палати Марко Чадеж та ще деякі урядовці.

Від COVID-19 помер колишній популярний футболіст і тренер збірної Сербії Ілія Петкович. Від початку березня загалом зафіксовано 14046 хворих, померли 270 людей.

Епідеміологи заявляють, шо причиною нового спалаху хвороби стала недбалість громадян, зокрема масова присутність глядачів на футбольних змаганнях, а також святкування весіль і відвідування ресторанів і нічних клубів.

Прем’єр-міністр Ана Брнабич попередила, що влада буде змушена запровадити суворіші заходи в окремих містах, ймовірно, і в столиці Сербії, Белграді.

Опозиція заявляє, що на поширення хвороби впливали й парламентські вибори, що відбулися 21 червня. На думку опозиційних діячів, у багатьох місцевостях не було відповідних умов для безпечного голосування.

Зростає кількість хворих й в інших країнах регіону, зокрема в Північній Македонії. У цій країні зафіксовано 6080 хворих на COVID-19, померли 286 людей. Нові випадки коронавірусу виявили і в Чорногорії, де на початку червня оголосили про кінець епідемії.

У Хорватії серед захворілих – єпископ і кілька десятків монахинь в місті Дяково, також Ґоран Іванішевич, тренер сербського тенісиста Новака Джоковича, в якого COVID-19 виявили 23 червня.