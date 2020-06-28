Іран посилює протидію COVID-19 на тлі найбільшої за 3 місяці смертності

Іран оголосив, що зробить носіння масок обов'язковим у закритих приміщеннях, оскільки зафіксоване напередодні число жертв коронавірусної інфекції є рекордним за три місяці. Як ідеться в повідомленні, за добу 27 червня померли 144 іранці.

Іранський президент Хассаном Роугані також додав 28 липня, що найбільш потерпілим провінціям буде дозволено повторно застосовувати жорсткі обмеження, спрямовані на протидію вірусу. Роугані заявив, що нові вимоги щодо масок діятимуть щонайменше до 22 липня.

Раніше верховний лідер аятола Алі Хаменеї попередив, що економічні проблеми країни можуть ускладнитися, якщо коронавірус продовжить ширитися безконтрольно.

У неділю, 28 червня, світ перетнув позначки у 10 мільйонів інфікованих коронавірусом і 500 тисяч померлих від інфекції COVID-19, свідчать дані університету Джонса Гопкінса.