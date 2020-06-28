Лідер Ірану попередив про економічні проблеми в разі продовження епідемії COVID-19

Верховний лідер Ірану аятола Алі Хаменеї попередив, що економічні проблеми країни можуть ускладнитися, якщо коронавірусна інфекція продовжить своє поширення.

Іран веде боротьбу з COVID-19 із лютого, коли в ісламській республіці були зафіксовані перші випадки інфекції. Тоді були закриті школи та підприємства, які не є життєво важливими, в березні були скасовані громадські заходи, але згодом уряд поступово скасував обмеження для відновлення економіки.

«Правильно казати, що потрібно зробити щось для запобігання економічним проблемам, спричиненим коронавірусом. Але у разі недбалості та значного поширення хвороби економічні проблеми посиляться теж», – сказав Хаменеї 27 червня на зустрічі з посадовими особами судової влади.

У неділю, 28 червня, світ перетнув позначку в 10 мільйонів інфікованих коронавірусом, свідчать дані університету Джонса Гопкінса.