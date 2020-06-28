Вікно можливостей зупинити поширення коронавірусу закривається – міністр охорони здоров’я США

Міністр охорони здоров’я США Алекс Азар у неділю заявив, що вікно можливостей зупинити поширення коронавірусу закривається на тлі спалаху епідемії у південних та західних штатах.

Азар заявив, що країна в іншій ситуації, ніж у час минулого піку заражень кілька місяців тому, зауваживши про наявність нових методів лікування та просування розробки вакцини проти COVID-19. Однак «вікно закривається», додав чиновник.

«Ми повинні діяти, люди повинні діяти відповідально. Ми повинні дотримуватись соціального дистанціювання. Ми повинні носити маски, якщо ми не можемо дотримуватись вимог соціального дистанціювання, особливо в цих гарячих регіонах», – сказав міністр в програмі NBC «Зустріч з пресою».

Разом з тим Азар заперечив твердження про те, що спалах випадків нових заражень пов'язаний з відкриттям штатів та пом’якшенням карантинних обмежень. Міністр не відповів прямо на запитання репортера, чи на думку міністра, президент США Дональд Трамп підриває рекомендації власної адміністрації щодо носіння маски, відмовляючись сам вдягати маску та проводячи зустрічі з виборцями, де відвідувачі не дотримуються вимог соціального дистанціювання. Разом з тим міністр Азар сказав, що президент Трамп та віцепрезидент Пенс «в дуже особливій ситуації», оскільки їх перевіряють на коронавірус щоденно.

У понад десяти штатах минулого тижня зафіксовано рекордні добові прирости нових заражень від початку пандемії.

Через спричинене коронавірусом захворювання COVID-19 у США померли понад 125 тисяч людей – найбільше в світі.

Понад 2,5 мільйони американців заразилися.

Загалом у світі від COVID-19 померли понад 499 тисяч людей, понад 10 мільйонів заразилися, свідчать дані Університету Джонса Гопкінса.