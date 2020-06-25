У США повідомили про найбільшу від квітня кількість нових випадків коронавірусу за добу

У США виявили найбільшу від кінця квітня кількість нових випадків коронавірусу за останню добу – 24 червня: понад 34,7 тисячі.

Такі дані надійшли після значного збільшення кількості проведених тестів, але експерти з охорони здоров’я стверджують, що стійке зростання нових випадків протягом останніх тижнів значною мірою пов’язане з послабленням обмежень у травні. У низці штатів кількість шпиталізованих людей і тих, хто потрапив до відділення інтенсивної терапії, також встановлюють рекорди.

Губернатор Техасу закликав людей залишатися вдома через «масштабний спалах», а губернатор штату Арізона закликав людей носити маски.

У Техасі, який почав скасовувати обмеження 1 травня, за останні два тижні кількість шпиталізованих подвоїлася, а нові випадки зросли втричі. Губернатор Грег Абботт заявив, що в штаті можуть запровадити нові обмеження.

Влада Каліфорнії 24 червня повідомила про понад сім тисяч нових випадків за 24 години, тоді як у Флориді ця кількість зросла до 5500 – на 25 відсотків більше порівняно з рекордом, встановленим минулого тижня.

Більшість нових випадків COVID-19 зафіксували у південних і західних штатах, тоді як у Нью-Йорку і Нью-Джерсі, які раніше були «гарячими точками», спостерігається спад рівня захворюваності.

Через спричинене коронавірусом захворювання COVID-19 у США померли понад 120 тисяч людей – найбільше в світі.

Понад 2,3 мільйони американців заразилися.

Загалом у світі від COVID-19 померли понад 480 тисяч людей, понад 9,3 мільйона заразилися, свідчать дані Університету Джонса Гопкінса.