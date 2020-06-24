Науковці не певні, чи можна двічі заразитися COVID-19

Нове дослідження в Китаї свідчить, що рівні антитіл, які містяться в організмі після захворювання на COVID-19, драматично падають через два чи три місяці після зараження. Дослідники кажуть, що це ставить запитання щодо тривалості імунітету від коронавірусу.

Дослідження, результати якого були опубліковані в журналі Nature Medicine, підтверджує аргументи тих, хто виступає за продовження практики фізичного дистанціювання й обмежень.

Немає ще достеменної відповіді на питання, чи ті, хто перехворів на COVID-19, можуть заразитись вдруге або як довго ці люди матимуть імунітет.

Але останнє дослідження в Китаї вказує, що видача так званих «імунних паспортів» тим, хто має в організмі антитіла, може бути ризикованою справою в плані стримання майбутніх спалахів хвороби.

Деякі країни вивчають можливість видачі таких паспортів тим, хто має позитивний тест на антитіла – вони залишаються в організмі після коронавірусної хвороби.

Плани щодо «імунного паспорта» дозволять людям, які мають позитивний тест, повернутися на роботу – чи навіть подорожувати – на підставі впевненості, що вони мають імунітет проти вірусу.

Антитіла є специфічним видом протеїну, який виробляє людський організм, і вони дозволяють імунним системам ідентифікувати і протидіяти таким об’єктам, як віруси.

Від початку пандемії науковці ставили питання: чи мають ті, хто мав коронавірусну інфекцію, антитіла? Причому як ті, хто мав симптоми хвороби, так і ті, хто їх не мав?

Дослідники також намагалися визначити, наскільки довго зберігаються антитіла в організмі пацієнтів, які видужали після COVID-19.

«Усе більше даних свідчить, що люди без симптомів можуть ефективно поширювати вірус, і поява таких «тихих розповсюдників» (коронавірусу) створило труднощі в контролі епідемії», – написали китайські дослідники в журналі Nature Medicine.

Усе більше даних свідчить, що люди без симптомів можуть ефективно поширювати вірус

«Але наше розуміння клінічних ознак та імунних реакцій асимптоматичних людей із (коронавірусною) інфекцією є обмеженим», – додали дослідники.

Вони також сказали, що дані досліджень свідчать, що «асимптоматичні особи мали слабшу імунну реакцію» на коронавірусну інфекцію і що зниження «нейтралізувальних рівнів антитіл на ранніх стадіях може мати наслідки для імунної стратегії і серологічних досліджень».

«Ці дані, можливо, вказують на ризик використання при СOVID-19 «імунних паспортів» і підтримують продовження заходів захисту громадського здоров’я, включно з соціальним дистанціюванням, гігієною, ізоляцією груп підвищеного ризику і широким тестуванням», – дійшли висновку автори дослідження.

Іще одне дослідження

Тим часом інше дослідження в Сполучених Штатах вказує, що навіть низький рівень антитіл може бути достатнім для захисту людини від коронавірусу.

Результати цього дослідження були опубліковані в журналі Nature Medicine також 18 червня.

«Дійсно схоже, що навіть низькі рівні певних антитіл мають потужну здатність до нейтралізації», – сказала газеті The New York Times вірусолог із Колумбійського університету у США Анджела Расмуссен, представляючи результати останнього дослідження.

Дійсно схоже, що навіть низькі рівні певних антитіл мають потужну здатність до нейтралізації

Але вона додала, що ці низькі рівні антитіл «не обов’язково визначають, чи пацієнт буде захищений від повторного зараження».

Американське дослідження також встановило, що люди без симптомів довше носять і розповсюджують вірус при зараженні, аніж люди, які мали симптоми.

Расмуссен сказала, що результати дослідження цікаві, бо «вони, ймовірно, вказують, що асимптоматичні пацієнти справді здатні передавати вірус».

І все ж науковці кажуть, що треба ще провести додаткові дослідження, щоб визначити, чи інші люди можуть бути інфіковані вірусом, який переноситься і передається асимптоматичними носіями.

Акіко Івасакі, імунолог із Єльського університету у США, сказала, що додаткові дослідження мають з’ясувати, чи асимптоматичні носії переховують у собі заразні віруси, чи незаразні залишки вірусу.

Ми не можемо покладатися на природнє інфікування для досягнення масового імунітету

Івасакі дійшла висновку, що останні дослідження «підкреслюють потребу розробки сильних вакцин» і що медичні фахівці, які є прихильниками ідеї «масового зараження» в природний спосіб, мають відмовитись від такого підходу.

«Імунітет, який здобувається природним шляхом під час інфікування, є недостатнім і короткотерміновим у більшості людей, – каже Івасакі. – Ми не можемо покладатися на природне інфікування для досягнення масового імунітету».