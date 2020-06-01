Вакцина проти COVID-19: коли чекати і чому з нею не варто квапитися

Карантини, соціальна дистанція, маски, регулярне миття рук, розширене тестування на коронавірус, відстеження контактів – все це є частиною стратегій для уповільнення розповсюдження коронавірусної інфекції COVID-19, доки не створять одну (чи кілька) вакцин для припинення пандемії. Але коли можна реально очікувати вакцину і чи дійсно російські дослідники досягли значного прогресу в її розробці?

Криза, спричинена коронавірусом, вимагає нагального вирішення. Тому органи нагляду за дослідженнями у всьому світі – від Адміністрації з контролю продуктів та ліків США (FDA) до федеральних агентств охорони здоров’я та біомедичних питань Росії – послабили свої правила для того, щоб можна було пришвидшити початок всіх необхідних випробувань вакцин на людях.

Багато урядів зараз готуються до прискорення виробництва та розповсюдження нових вакцин, які доведуть свою безпечність та ефективність.

Всесвітня організація охорони здоров’я (ВООЗ) заявляє, що наразі у світі досліджують понад 100 можливих вакцин від коронавірусу. Майже десяток з них вже почали випробовувати на невеликих групах людей.

Але експерти запевняють: перш ніж випробування вакцини зможуть провести на більш великих тестових групах, пройдуть місяці. Спочатку треба переконатися у тому, що мільйони людей будуть забезпечені ефективними та безпечними вакцинами.

Російський поспіх з вакциною

Деякі російські експерти ставлять під сумнів терміни впровадження вакцини, озвучені минулого тижня міністром охорони здоров'я Росії Михайлом Мурашко, називаючи ці плани надмірно оптимістичними.

Мурашко заявив у Державній думі, що російські розробники можуть запропонувати свою вакцину вже у кінці липня цього року. Він не уточнив, про яких саме дослідників вакцини йдеться або ж що саме він мав на увазі під «ширшим застосуванням» отриманої вакцини.

На запитання російського телебачення про роботу «Новосибірського вектора», державного науково-дослідного центру вірусології та біотехнологій, Мурашко відповів, що деякі російські розробники були більш наближеними «до фінішної лінії», ніж інші.

«Ми б дуже хотіли, щоб на нашому ринку з'явилося кілька вакцин. Це завжди і конкурентна перевага і, відповідно, можна порівнювати якість. Вакцина – це дуже тонкий продукт, який показує себе в застосуванні в популяції, в тому числі і на наступних етапах. Спостереження за цим лікарським препаратом йде багато місяців і років», – сказав Мурашко.

«Доклінічні випробування вже тривають», – повідомив Мурашко. «Все відбувається за графіком. Поки що не було жодних збоїв. Отже, наш прогноз полягає в тому, що перші результати та доступ до її більш широкого застосування будуть доступні наприкінці липня», – сказав він.

Але, Віталій Звєрєв, завідувач лабораторією молекулярних технологій Московського науково-дослідного інституту вакцин та сироваток, вважає, що терміни, вказані Мурашком, нереальні.

«Звичайно, ви можете створити прототип вакцини протягом такого короткого проміжку часу», – сказав Звєрєв для телеканалу «Настоящее время».

«Але її неможливо належним чином перевірити. Отже, говорити про те, що в липні буде розпочато масову вакцинацію, було б передчасно», – додав експерт.

Звєрєв сподівається, що Росія утримується від будь-якої кампанії масової вакцинації, «доки не будуть доведені безпека та ефективність» нової вакцини.

«Це тому, що будь-яка вакцина буде застосована до абсолютно здорових людей, і ми повинні бути абсолютно впевнені, що це безпечно», – пояснив Звєрєв.

«Це неможливо перевірити за кілька тижнів чи навіть місяців. Неможливо завершити цей колосальний обсяг роботи за чотири місяці. Деякі речі просто неможливо прискорити», – зауважив він.

Ірина Якутенко, молекулярний біолог та науковий журналіст, розповіла телеканалу «Настоящее время», що розповсюджувати недостатньо перевірену вакцину мільйонам росіян для науки було б величезним стрибком назад.

Якутенко попередила, що така кампанія може поставити під загрозу багато життів.

Агресивні строки

Голова Національного інституту з питань алергій та інфекційних хвороб США Ентоні Фаучі заявив, що на вакцину в рамках дуже стислих термінів можна очікувати у листопаді.

«У нас є великі шанси, якщо все йтиме за планом, що ми можемо отримати вакцину, яку можна було б почати використовувати вже до кінця року, до листопада-грудня», – сказав він телеканалу CNN 27 травня.

Він також пояснив, що випробування вакцини Національного інституту з питань алергій та інфекційних хвороб США з приватними партнерами просувається уперед на шляху 4-фазових випробовувань, але у супроводі ризиків.

Це означає, що дослідники намагаються скоротити час процесу розробки вакцини, зробивши «наступні кроки ще до перевірки результатів попереднього кроку».

Є кілька фармацевтичних та біотехнологічних компаній, яких розглядають як лідерів приватного сектору, що співпрацюють з урядами та науково-дослідними установами у змаганні за створення вакцин проти коронавірусу.

Оксфордський університет та AstraZeneca

Всесвітньо відомий вакцинологічний центр Оксфордського університету, Інститут Дженнера обрав компанію AstraZeneca своїм партнером для розробки вакцини на основі аденовірусу – однієї з декількох так званих вірусно-векторних вакцин, розроблених проти COVID-19.

Такі вакцини використовують вірус, як правило, нешкідливий, але який може спровокувати імунну відповідь.

Дослідники Оксфордського університету та AstraZeneca сподіваються, що вони можуть включати білки коронавірусу в ін'єкційну вакцину проти аденовірусу, дозволяючи людям формувати імунітет до COVID-19, не заражаючись при цьому захворюванням.

Звіти про ранні клінічні випробування передбачають, що вакцина може бути готова до вересня.

Але AstraZeneca зараз вважає цю шкалу надто оптимістичною. «Надія багатьох людей полягає в тому, що до кінця цього року у нас буде вакцина, сподіваємось, кілька», – сказав 28 травня глава AstraZeneca Паскаль Соріот.

Нещодавно AstraZeneca заявила, що отримала замовлення щонайменше на 400 мільйонів доз своєї ще неперевіреної вакцини, а також 1 мільярд доларів фінансування від Міністерства охорони здоров’я та соціальних служб США.

Pfizer

Американська мультинаціональна фармацевтична корпорація Pfizer працює над кількома можливими вакцинами. Компанія проводить свої перші випробування на людях з початку травня та розпочинає клінічні випробування разом із німецькою фірмою BioNTech в Європі та США.

Альберт Бурла, голова та виконавчий директор Pfizer, заявив, що його компанія вважає, що вакцина може бути доступна до кінця 2020 року.

«Якщо все піде добре, у нас буде достатньо доказів безпеки та ефективності, ми зможемо мати вакцину приблизно в кінці жовтня», – заявив Бурла 28 травня.

Novavax

Американська фірма з розробки вакцин Novavax на початку минулого тижня розпочала випробування своєї вакцини NVX-CoV2373 на людях в Австралії.

Протягом останніх тижнів компанія оприлюднила кілька позитивних результатів роботи над своєю вакциною, що підвищило ціну її акцій на фондових ринках.

28 травня інформаційне агентство Reuters повідомило, що Novavax купує виробничий завод у Інституту сироватки Індії, намагаючись виготовити 1 мільярд доз майбутньої вакцини протягом 2021 року.

Китайські дослідження

Вакцина китайської компанії CanSino на основі аденовірусу стала провідним кандидатом серед кількох потенційних вакцин, що розробляються в Китаї.

Але колишній комісар в Адміністрації з контролю продуктів та ліків США Скотт Ґоттліб заявив минулого тижня, що вакцини, які розробляють в США, виглядають більш перспективними, ніж ті, що розробляють у Китаї.

Ґоттліб заявив 24 травня у програмі Face The Nation на каналі CBS-TV, що дані про потенційні вакцини, які перебувають в клінічному розвитку у Китаї, «не виглядають достатньо переконливо».

«Ці [китайські] вакцини, якщо вони дійсно спрацюють, ймовірно, забезпечать нижчий рівень імунітету, ніж ті платформи, з якими працюють США та європейці, – сказав він. – Тож я думаю, що ми матимемо кращу вакцину, і я думаю, що ми, мабуть, отримаємо її швидше, виходячи з того, на якому етапі клінічного розвитку ми перебуваємо, і деяких ранніх успіхів, які ми показали».

Окрім досліджень компаній Oxford-AstraZeneca та Pfizer, Ґоттліб зазначив, що американська фірма Moderna та швейцарський виробник лікарських препаратів Lonza також працюють над потенційними «перспективними» вакцинами.

Moderna

Moderna розпочала випробування своєї вакцини на людях на початку травня. Її керівники висловлювали надію на те, що вакцина може бути готова до кінця року.

У середині травня адміністрація президента США Дональда Трампа припустила, що ранні результати клінічних випробувань Moderna дають причини сподіватися на те, що до кінця 2020 року можна буде вже отримати кілька сотень мільйонів доз вакцини.

Однак американська газета The New York Times переглянула дані компанії і дійшла висновку, що вони не відповідають аж надто оптимістичним публічним заявам Moderna.

Питання також викликали дії керівників компанії: вони «скинули» з себе акції на суму майже 30 мільйонів доларів після оголошення своїх перспективних ранніх результатів.

Минулого тижня ціна акцій Moderna різко впала після того, як американські ЗМІ повідомили про побічні ефекти від вакцини у волонтера, який брав участь у клінічному випробуванні. Він мав нудоту, озноб та біль у м’язах.