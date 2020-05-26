Мільйони доз оксфордської вакцини проти COVID-19 можуть бути готові у вересні

Британський уряд каже, що мільйони доз оксфордської вакцини проти COVID-19 можуть бути готові вже у вересні, але вчені попереджають, що існують ризики того, щоб довести успіх вакцини. Оскільки число випадків коронавірусу у Великій Британії швидко зменшується, то врешті-решт велика кількість вакцини може виявитися марною, пишуть світові ЗМІ.

Час як перешкода

Команда з Оксфордського університету, яка займається розробкою вакцини проти коронавірусу, вважає, що падіння швидкості зараження ускладнить доведення успіху вакцини, повідомляє ділове видання Bloomberg, зазначаючи, що добова норма нових інфікувань знизилася майже на дві третини від 10 квітня, коли вона досягла свого піку в майже 9000 випадків.

«Це гонка проти зникнення вірусу і проти часу», – сказав директор університетського Інституту Дженнера, професор Адріан Гілл.

«Ми говорили раніше цього року, що існує 80-відсотковий шанс виробити до вересня ефективну вакцину. Але в даний момент існує 50-відсотковий шанс, що ми взагалі не отримаємо результату», – сказав Гілл в інтерв’ю лондонському The Telegraph.

Створення вакцини – це велике починання, подібне до приземлення на Місяць

Хоча вчені у всьому світі працюють над майже 100 експериментальними вакцинами проти COVID-19, все ж процедура, ймовірно, займе більше часу.

Винахід вакцини та її глобальне розповсюдження будуть «великим починанням, подібним до приземлення на Місяць», все ж існує ймовірність, що хвороба залишиться, говорив нещодавно Майкл Райан, виконавчий директор із надзвичайних програм Всесвітньої організації охорони здоров’я (ВООЗ).

Британський уряд, зазначає Bloomberg, вирішив профінансувати цілих 100 мільйонів доз вакцин, додавши, що до вересня будуть готові тільки 30 мільйонів.

Перші дози

Хоча вчені з Оксфорда, які працюють над відкриттям вакцини проти COVID-19, і попередили про можливість невдачі, все ж це не стримало британський фармацевтичний гігант AstraZeneca від інвестицій у виробництво вакцин, створених Оксфордською лабораторією, зазначає The Independent.

AstraZeneca оголосила про контракт на 1,2 мільярда доларів (986 мільйонів фунтів стерлінгів) на виробництво 400 мільйонів доз вакцини. У неділю (24 травня).

Головний лікар компанії Паскаль Соріот заявив, що британці будуть одними з перших, хто отримає доступ до вакцини.

«Так, ми справді отримали замовлення від британського уряду доставити 100 мільйонів доз, і вони підуть до британців. Немає сумнівів, що з вересня ми почнемо доставляти ці дози вакцини британському урядові для вакцинації», – сказав Соріот.

Але, за його словами, отримання вакцини у вересні залежить від двох факторів:

перший – чи діє препарат;

другий – чи має країна значну частку населення із COVID-19, щоб мати змогу визначити ефективність вакцини.

«Ми перебуваємо в химерній становищі, тому що хочемо, щоб COVID-19 залишався бодай на деякий час», – сказав уже згаданий професор Адріан Гілл, керівник дослідження з Оксфорду, команда якого почала розробляти вакцину в січні, використовуючи вірус, узятий із шимпанзе.

Після початкової фази тестування на 160 здорових добровольцях віком від 18 до 55 років випробування тепер увійдуть у другу та третю фази, які включають збільшення випробувань до 10 260 осіб та розширення діапазону вікових груп волонтерів до дітей та людей похилого віку, повідомляє Independent.

Глобальний розподіл результатів

Хоча випробування експериментальної вакцини оксфордськими вченими перебувають на першій чи другій фазі, плани великих виробничих потужностей уже поставлені під потенційний ризик, оскільки багато вакцини будуть виготовляти з ризиком стати марною – якщо випробування виявляться неефективними, пише британська The Telegraph.

У статті зазначається, що згідно з угодою, озвученою міністром закордонних справ Домініком Раабом, британці все одно не отримають пільгового доступу до будь-якої нової вакцини проти коронавірусу, розробленої британськими університетами.

Угода зі Всесвітньою організацією охорони здоров’я означає, що Велика Британія погодилася співпрацювати з 20-ма іншими країнами та глобальними організаціями, включно з Францію, Німеччиною та Італією, щоб знайти вакцину та поділитися результатами.

Угоду уклали через 24 години після того, як The Telegraph оголосив, що міністр охорони здоров’я Метт Генкок хотів, щоб британці першими отримали вигоду від вакцини, яку вони фінансували за допомогою своїх податків, зазначає видання.

Засновник Microsoft і благодійник Білл Ґейтс нещодавно закликав світових лідерів об’єднатися і почати планувати – як вакцину будуть виробляти і розповсюджувати, щоб уникнути потенційно смертельної затримки в подальших поставках лікування. «Ми не впевнені – яка вакцина буде найбільш ефективною, і кожна з них потребує створення унікальної технології», – сказав Ґейтс.

Це означає, що державам зараз доводиться інвестувати в різні види виробничих потужностей, знаючи, що деякі з них ніколи не будуть використані. В іншому випадку, каже Ґейтс, будуть втрачені місяці після того, як лабораторія виробить вакцину і перед тим, як її розповсюдять у світі.

Після винайдення стійкої вакцини, за підрахунками, знадобляться мільярди доз – це виклик, який передбачає міжнародну співпрацю для того, щоб задовольнити попит, зазначає Telegraph, додаючи, що мільйон і більше доз вакцини, створеної в Оксфорді, будуть вироблятися партнерами у Великій Британії, Європі, Індії та Китаї.

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