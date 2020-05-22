У Росії неофіційно випробували вакцину від COVID-19 – ЗМІ

Співробітники Національного дослідницького центру епідеміології і мікробіології імені Гамалії МОЗ Росії перевірили на собі потенційну вакцину від коронавірусу SARS-CoV-2, повідомляє російське агентство «Інтерфакс» із посиланням на директора центру, академіка РАН Олександра Гінцбурга.

За його словами, у випробуваннях брали участь розробники вакцини, організатори доклінічних досліджень і технологи. Ні в кого з них не виникло побічних ефектів, «всі живі, здорові і радіють», сказав Гінцбург. Точне число випробувачів академік не повідомив.

Вчений уточнив, що розробники не стільки випробували на собі вакцину, «скільки захистили себе для того, щоб продовжувати її розробку в умовах пандемії».

За словами Гінцбурга, йдеться про векторну вакцину на основі ДНК аденовірусу, в яку вбудований ген нового коронавірусу. Зараз проходить фінальний етап доклінічних випробувань. Клінічні випробування вакцини, за словами академіка, можуть завершитися до кінця літа.

Сотні компаній та дослідницьких інститутів у всьому світі намагаються розробити вакцину від COVID-19 та шляхи лікування хвороби. Експерти зазначають, що вакцина буде необхідною до моменту, коли життя повернеться у докоронавірусні часи без соціальної дистанції та інших обмежень.