Благодійний Фонд Білла та Мелінди Ґейтс направить всі свої зусилля на боротьбу з коронавірусом

Мільярдер Білл Ґейтс повідомив виданню Financial Times, що його Фонд, який наразі нараховує 40 мільярдів доларів, готовий направити всі свої ресурси на боротьбу з коронавірусом, навіть якщо від цього постраждають інші програми Фонду.

«Ми взяли організацію, яка раніше боролася з ВІЛ та малярією, як також поліомієлітом, та майже цілком переорієнтували її на боротьбу з поточною проблемою», – сказав Білл Ґейтс.

На сьогодні Фонд Ґейтсів вже виділив 250 мільйонів доларів на боротьбу проти коронавірусу по всьому світу. Останні 150 мільйонів бути направлені на розробку діагностики, лікування та вакцинації, а також додаткові ресурси для Африки та Південної Азії.

Ґейтс додав, що клінічні випробування нових ліків проти СНІДу будуть призупинені, натомість ці ресурси будуть направлені на розробку ліків проти коронавірусу.

Мільярдер прогнозує, що пандемія коронавірусу коштуватиме світовій економіці десятки трильйонів доларів, деякі країни переживатимуть сповільнення економіки протягом років.