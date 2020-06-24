ЄС може і далі обмежувати в’їзд зі США, а також з Бразилії та Росії через COVID-19

Газета New York Times припускає, що стан з COVID-19 у Сполучених Штатах може означати, що американцям не дозволять в’їзд на територію країн ЄС, коли Євросоюз відкриє свої зовнішні кордони, можливо, з 1 липня.

Європейська комісія, виконавчий орган ЄС, запропонувала критерії для визначення країн, з якими планують дозволити пасажирське сполучення, але остаточне рішення схвалюватимуть представники урядів країн Євросоюзу.

Серед головних трьох критеріїв вказано, що країни повинні тримати ситуацію з COVID-19 під контролем принаймні не гірше, ніж у середньому по ЄС, повинні мати механізми стримування епідемії і дозволяти в’їзд з країн Євросоюзу.

Кореспондент New York Times у Брюсселі стверджує, що у двох потенційних списках країн, звідки ЄС планує дозволити в’їзд, немає Сполучених Штатів, а також Бразилії та Росії.

Саме у тих трьох країнах зафіксували найбільшу кількість підтверджених заражень коронавірусом: США – 2 347 022, Бразилія – 1 145 906, Росія – 598 878 (дані університету Джонса Гопкінса станом на 24 червня 2020 року).

«Списку (країн) немає. Є лише список критеріїв», – прокоментував повідомлення американської газети європейський дипломат, якого цитує Reuters.

Інший неназваний дипломат сказав агентству, що ЄС при визначенні ситуації з COVID-19 може вирішити брати до уваги не загальне число виявлених випадків, а кількість заражень на 100 000 населення.

Чинниками у визначенні також будуть надійність статистичних даних з кожної країни, а також рівень проведення там аналізів на коронавірус.

У березні, коли епідемія COVID-19 розросталася у Європі, президент США Дональд Трамп наклав заборону на в’їзд громадян країн ЄС, викликавши негативну реакцію європейських представників.

Подальша заборона американцям приїздити до ЄС мала б серйозні наслідки, зокрема, з огляду на тісні економічні та інші зв’язки між континентами.

Кожного літа Європу зазвичай відвідували мільйони американських туристів.