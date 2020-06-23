Спалах COVID-19 серед румунських та болгарських заробітчан загрожує німецькій стратегії виходу з карантину

У тісних приміщеннях, які роботодавець в Німеччині надає для проживання румунських та болгарських заробітчан, стався масштабний спалах COVID-19. Випадки масового інфікування на скотобійні, що розташована на території Північного Рейну-Вестфалії, де працюють щонайменше 6 500 робітників, більшість з яких – з Румунії та Болгарії, стали причиною різкого спалаху коронавірусу в Німеччині протягом останнього тижня.

Інститут громадського здоров'я Роберта Коха (RKI) знову забив на сполох з приводу пандемії. 21 червня вчені попередили, що загальний коефіцієнт поширення коронавірусу в Німеччині за останні 24 години підскочив з 1,79 до 2,88.

Це означає, що кожні 100 заражених інфікують ще 288 осіб.

Щоб у довгостроковій перспективі тримати пандемію під контролем, необхідно, щоб рівень відтворення був нижче показника 1,0, вважає Всесвітня організація охорони здоров'я.

21 червня ВООЗ повідомила про нові спалахи по всьому світу, які можуть призвести до відновлення карантинних заходів та/або інших жорстких обмежень, у тому числі в Німеччині.

Останнім часом німецький уряд проводив політику відновлення країни після карантину, одночасно намагаючись боротися з локальними спалахами хвороби.

Однак випадок на скотобійні Toennies в місті Реда-Віденбрюк збільшив ймовірність відновлення обмежень по всій Німеччині, де зберігається відносно низька кількість загиблих, та де, як вважалося, влада успішно справляється з поширенням вірусу.

Станом на 22 червня в Німеччині було зафіксовано понад 191 600 лабораторно підтверджених випадків захворювання коронавірусною інфекцією, близько 8 900 з яких закінчилися летально. Це – відносно низькі показники для країни з населенням близько 83 мільйонів осіб.

Оскільки багато інших країн беруть з Німеччини приклад для ухвалення власних рішень в галузі суспільної охорони здоров'я, нинішня ситуація може скорегувати політику щодо боротьби з вірусом в інших державах.

Німеччина протягом останніх тижнів поступово послаблювала запроваджені раніше обмеження в галузі громадської охорони здоров'я.

Канцлер Німеччини Ангела Меркель стверджувала, що обмежувальні заходи повинні залишатися в силі й надалі, за що її розкритиковали регіональні німецькі політики, які стверджують, що країні потрібно знімати обмеження та відновлювати економіку.

«Локальні» обмеження

На вихідних на територію бойні Toennies прибули німецькі військові з метою протестувати всіх співробітників підприємства. Минулого тижня результати тестування на COVID-19 близько 1 300 з них показали позитивний результат.

Регіональна влада ухвалила рішення ізолювати 7 000 співробітників та членів їхніх родин в приміщеннях, де вони працюють.

Співробітники поліції та Служби безпеки були покликані забезпечити дотримання режиму ізоляції, а місцева влада ухвалила рішення закрити найближчі школи.

Тим часом губернатор Північного Рейну-Вестфалії Армін Лашет закликав консульських чиновників з Румунії, Болгарії та Польщі надіслати перекладачів, які могли б роз'яснити співробітникам скотобійні причини та мету суворих обмежень щодо заробітчан у Toennies, які є вихідцями з цих країн.

«Є 1 300 об'єктів нерухомості, де живуть заробітчани та члени їхніх родин. Ми повинні забезпечити дотримання на цій території правил карантину», – сказав Лашет 21 червня.

З 16 земель Німеччини Північний Рейн-Вестфалія – найбільш густонаселена. На її території знаходяться великі міста: Кельн, Дюссельдорф, Дортмунд, Ессен, Дуйсбург, Бохум і Бонн.

Спалах коронавірусу на бойні Toennies – не єдиний. Південніше, на території Нижньої Саксонії в місті Геттінген, також був зафіксований спалах захворювання серед 700 жителів переповненого багатоповерхового будинку. У всіх подібних випадках влада застосовуює метод локальних обмежень.

В результаті, співробітники органів охорони здоров'я 20 червня викликали поліцію для підтримки порядку в перенаселеному багатоквартирному будинку, де серед мешканців спалахнув бунт.

«Близько 200 осіб мали намір вибратися з дому. Решта 500 мешканців продовжили дотримуватися правил карантину», – відрапортував начальник поліції Геттінгена Уве Люріг.

Румунські та болгарські робітники

Епідемія на скотобійні не перша з тих, що виникли в середовищі вихідців з Румунії та Болгарії, які їдуть до Німеччини, Нідерландів або Франції та працюють там на м'ясопереробних заводах або на різних сезонних роботах.

Кореспонденти Радіо Свобода встановили, що десятки рейсів з робітниками на борту були здійснені без належних запобіжних заходів, таких як обов'язкове носіння масок та дотримання соціальної дистанції.

Спалах коронавірусу в кінці квітня серед співробітників скотобійні в Біркенфельді на південному сході Німеччини продемонстрував, у яких важких умовах перебувають заробітчани з Болгарії та Румунії, що проживають в гуртожитках, наданих за рахунок роботодавця.

Журналісти Радіо Свобода встановили, що щонайменше 200 вихідців з Румунії заразилися коронавірусом саме за місцем проживання. В результаті цього спалаху, одна людина померла.

11 травня в Міністерстві закордонних справ Румунії повідомили про спалах інфекції серед румунських робітників на м'ясокомбінаті в Коесфельді, місті, яке також розташованому в Північному Рейні-Вестфалії.

Міністр охорони здоров'я Північного Рейну-Вестфалії Карл-Йозеф Лауманн сказав Deutsche Welle, що спільне проживання робітників у тісних приміщеннях, ймовірно, сприяло збільшенню масштабів поширення хвороби.

«Сотні людей захворіли на скотобійнях», – заявив Радіо Свобода посол Румунії в Німеччині Еміль Хурезяну.

За інформацією Хурзеяну, роботодавці, які наймають робітників та домовляються з ними про оплату, використовують «довгий ланцюжок» субпідрядників.

«Роботодавці не перевіряли умови проживання, – сказав він в інтерв'ю Радіо Свобода. – Вони [просто] оплачували їм робочі години».

Тим не менш, незважаючи на недавній спалах COVID-19 серед робітників на скотобійнях, влада Німеччини, судячи з усього, сумнівається в тому, чи слід знову вводити серйозні обмеження по всій країні.

21 червня губернатор землі Північний Рейн-Вестфалія заявив, що немає ніяких причин закривати весь район, прилеглий до скотобійні Toennies, тому що спалах інфекції стався лише серед співробітників підприємства, а «ніякого істотного стрибка» заражень серед населення району не спостерігається.

22 червня міністр праці Німеччини Хубертус Хайль сказав телеканалу ARD, що він сподівається, що компанія-власник скотобійні, зробить все можливе, щоб мінімізувати збитки.

Хайль вважає, що необхідно проаналізувати, чи може компанія нести фінансову відповідальність за те, що серед її робітників стався спалах захворювання. Він сказав, що німецька влада також «вивчить, з якими цивільно-правовими перспективами» компанія може зіткнутися.