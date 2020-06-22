ВООЗ фіксує рекордну кількість нових хворих на COVID-19 за добу

Всесвітня організація охорони здоров’я повідомила про рекордне зростання кількості хворих на коронавірусну хворобу COVID-19 за добу. Про це вона повідомила напередодні на основі даних за 24-годинний період, який завершився вранці 21 червня.

За цю добу, за даними ВООЗ, кількість хворих у світі зросла на 183 020 людей. На першому місці, уточнює установа ООН, Бразилія, де виявили 54 771 хворого, на другому – Сполучені Штати (36 617 випадків). В Індії зареєстрували 15 400 хворих.

Читайте також: «З кожним померлим хворим вмирає частинка всередині» – лікар, що бореться з коронавірусом​

Кількість смертей наразі найвища в Північній та Південній Америках – понад 219 тисяч людей. У Європі загинули 193 тисячі людей.

Зокрема в Німеччині спалах на одній з місцевих боєнь у Півчній Рейн-Вестфалії призвів до 300 нових хворих за добу, відтак загальна кількість хворих на цьому підприємстві зросла до 1 331. Однак місцева влада вирішила, що немає підстав закривати бійню, тому що спалах є локалізованим та не призвів до «помітного поширення» хвороби на решту населення.

Читайте також: «Старий і доступний» дексаметазон може перемагати COVID-19. Що відомо про цей стероїд?​

У Франції школярі початкових та середніх класів мають повернутися до школи 22 червня, планується також відкрити театри та кінотеатри.​

Напередодні Іспанія повідомила про відкриття своїх кордонів, рух на іспано-французькому кордоні відновлюється.

Загалом, за даними Університету Джонза Гопкінса, коронавірусна пандемія наразі коштувала життя понад 466 тисяч людей з 8,9 мільйона тих, хто захворів.