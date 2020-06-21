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21 червня 2020, Київ 18:04
Новини | Міжнародні

Іспанія відкриває кордони для більшості європейських країн

21 червня в Іспанії оголосили про завершення надзвичайного стану

Іспанія відкриває свої кордони для більшості європейських країн.

21 червня в країні оголосили про завершення надзвичайного стану, і дозволили в’їзд громадянам із усіх країн-членів Європейського союзу, крім Португалії (на прохання Лісабона кордони відкриють з 1 липня).

Так само Іспанія готова приймати людей з країн-членів Шенгенської зони та Британії.

  • Індустрія туризму в Іспанії сягає 12 відсотків валового внутрішнього продукту.
  • Іспанія посідає сьоме місце у світі за кількістю виявлених випадків COVID-19. За даними Центру системних досліджень при Університеті Джонса Гопкінса, на території країни зафіксували 245 938 випадків хвороби. Понад 150 тисяч пацієнтів одужали, ще 28 322 померли.

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