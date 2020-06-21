Іспанія відкриває кордони для більшості європейських країн

Іспанія відкриває свої кордони для більшості європейських країн.

21 червня в країні оголосили про завершення надзвичайного стану, і дозволили в’їзд громадянам із усіх країн-членів Європейського союзу, крім Португалії (на прохання Лісабона кордони відкриють з 1 липня).

Так само Іспанія готова приймати людей з країн-членів Шенгенської зони та Британії.