Родичі померлих від коронавірусу в Італії скаржаться в прокуратуру

Активісти італійського Комітету за правду і справедливість вранці 10 червня подали скарги до прокуратури міста Бергамо. Вони вимагають провести перевірку і встановити, хто винен у великій кількості смертей від коронавірусної хвороби на території Ломбардії – одного з найбагатших та, одночасно, найбільш постраждалих регіонів Італії.

На даний час подано 50 скарг від членів сімей жертв коронавірусу, розповів Радіо Свобода співзасновник Комітету Стефано Фуско, в якого від COVID-19 помер дідусь.

Найближчим часом активісти мають намір підготувати й направити в прокуратуру ще 150 скарг від інших жителів Ломбардії.

Якщо винні будуть встановлені, члени Комітету розглядають можливість подачі цивільного позову, при цьому вимагати матеріальної компенсації від уряду родичі жертв не мають наміру.

«Ми просто хочемо правосуддя для наших померлих», – сказав Фуско.

Комітет за правду і справедливість був заснований жителем Бергамо Стефано Фуско і його батьком Лукою Фуско. Вони створили у фейсбуці групу під назвою «Noi Denunceremo» («ми будемо звітувати»). На сьогоднішній день, членами групи є більше ніж 50 000 осіб.

Ідея вимагати правосуддя за втрачені через коронавірус життя розійшлася кількома європейськими державами.

Так, у Великій Британії учасники громадської ініціативи «Сім’ї, постраждалі від COVID-19, за справедливість» готують позов до суду і вимагають від влади терміново розпочати публічне розслідування щодо дій відповідальних посадовців на початку пандемії.

Схожі історії також є у Франції, Австрії та Іспанії.

На даний час кількість людей, інфікованих коронавірусом, у світі перевищує сім мільйонів, понад 411 тисяч людей померли.

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