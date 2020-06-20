Антирекорд коронавірусу в Україні: міністр Степанов, санлікар Ляшко і депутати пояснили причину

Україні продовжують фіксувати антирекорд щодо захворюваності на коронавірус: 19 червня виявлено 841 новий випадок. Загалом станом на ранок 20 червня в Україні налічується майже 36 тисяч інфікованих.

Чому так відбувається? І в чому головна причина: у байдужості людей до заходів особистої безпеки чи у неефективних діях влади, спрямованих на боротьбу з Covid-19?

Радіо Свобода запитало думку про це у народних депутатів, а також у міністра охорони здоров'я Максима Степанова і головного санітарного лікаря Віктора Ляшка.

Що кажуть депутати?

Михайло РАДУЦЬКИЙ, член фракції «Слуга народу»:

Немає такого, ну, будемо казати, відсоткового збільшення кількості тестів, щоби так різко змінювалася кількість тих, хто захворів.

Головна проблема – ми всі сприйняли послаблення карантину адаптивного як закінчення епідемії. І я вважаю, що покарання за порушення карантинних заходів треба збільшувати.

Якщо буде погіршення стану, то я не розумію, що краще: закрити метро чи побачити італійський колапс в країні?

Наталія Королевська, членкиня фракції «Опозиційна платформа – «За життя»:

Усі розслабились. Ніби, якщо минув карантин, то уже немає коронавірусу.

Зрозуміло, що влада не робить ніяких профілактичних заходів, щоб у людей були в достатній кількості і маски, і засоби дезінфекції.

Водночас збільшилась кількість ПЛР-досліджень, що теж нам дає більш об'єктивну картинку.

Сьогодні уряд використовує карантин виключно з метою того, щоб збільшувати свої повноваження. Поки буде працювати цей уряд, вони ніколи не завершать карантин, тому що для них це додаткові владні повноваження.

Микола Княжицький, член фракції «Європейська солідарність»:

На всьому заробляють, розумієте? Замість того, щоб мати комплексну систему якоїсь допомоги людям. От і все. Це відсутність державної політики. А людям це набридає, бо коли оголосили карантин без будь-якої підтримки держави малому і середньому бізнесу, люди не можуть вижити, тому що в них ніяких стимулів немає.

Склали гроші на це в фонд Covid-19, а цей фонд Covid-19 ухвалив рішення витратити їх на дороги, тому що з доріг найбільші відкати.

Ясно, що дурний приклад влади теж на це впливає. От я без маски з вами говорю, хоча маску маю. Зараз зайду в приміщення – вдягну.

Валентин Наливайченко, член фракції «Батьківщина»:

Ну точно люди не винні. Про це не треба говорити.

Збільшилась кількість тестування – раз. Більше людей їздить на роботу громадським транспортом – два. І третє – чого не достатньо, так це превентивних засобів і заходів для того, щоб в громадському транспорті не розповсюджувався коронавірус, під час роботи і так далі.

Настав час українській дипломатії знайти можливість, щоб якомога швидше розроблені у Європі вакцини потрапляли і були доступними для громадян України.

Ольга Стефанишина, членкиня фракції «Голос»:

Я би не звинувачувала людей, оскільки сама влада винна в тому, що зараз відбувається.

Коли людям кажуть: «Закрийте свій бізнес. ніхто не працює», – а потім ми дізнаємось, що один із ресторанів «слуги народу» спокійно працює весь карантин, ну людям це незрозуміло.

Коли людям кажуть: «В кафе не можна», – а потім ми бачимо президента, який п'є каву разом з санітарним лікарем в кафе в карантин, люди це не розуміють.

Ну і друге – це, звичайно, контроль. Влада не контролює ситуацію. У нас контактні люди взагалі не відстежуються, а тестів ми робимо, ну, напевно, на передостанньому місці в світі досі.

Що кажуть міністр охорони здоров'я та головний санлікар?

Максим СТЕПАНОВ, міністр охорони здоров'я:

В нічних клубах (те, що ми зараз бачимо всі в соціальних мережах), то це 100-відсоткова така анархія з точки зору карантину.

Дуже важлива річ це саме те, що ми будемо наполягати, це більш жорсткий контроль за всіма цими речами. Якщо по-іншому не розуміють.

Весь процес пом'якшення карантину і зняття відповідних обмежень, він був у дуже чітких рамках, але чомусь ми всі вирішили (всі українці, я маю на увазі), що в нас повне скасування карантину, але Covid-19 так не вирішив.

Ті порушення, які навіть допускаються, то моя позиція, що вони, незалежно від свого статусу, повинні за це відповідати.

Кожного дня збільшується кількість тестувань. Коли ми починали, у нас було три лабораторії, три, які здатні були робити тестування. Сьогодні це 69 лабораторій.

На сьогоднішній день ми робимо майже 12 тисяч тестувань на добу.

В залежності від розвитку ситуації, всі дії будуть достатньо розумні всі наші рекомендації (в тому числі регіональні)... Ми живемо в умовах адаптивного карантину. У нас є чіткі ознаки, при яких ознаках (це було ухвалено, зокрема, на останньому засіданні уряду), за якими критеріями ми посилюємо карантин на території того чи іншого регіону. В тому числі, на території міста Києва.

Віктор Ляшко, головний санітарний лікар:

Останні 3-4 дні стійка тенденція до зміни, значна. Сьогодні (19 червня – ред.) У нас взагалі найбільша кількість зареєстрованих випадків коронавірусної хвороби.

Ми робимо усе можливе для того, щоб не повторився італійський сценарій і не було колапсу системи охорони здоров'я.

Можна вишукувати десь моменти, роздмухувати, розкручувати цю ситуацію, але зараз в країні не той стан епідемічною ситуацію, щоб зараз здобувати собі певні політичні бали. Потрібно гуртуватись і долати цю проблему разом. І після цього будемо розбиратись, хто в чому там винний, а хто не винний.

Сьогодні роблять 10-12 тисяч тестів на добу і плюс ми, знову ж таки, розширюємо ці потужності. Найближчим часом ми дійдемо до 15 тисяч тестів на добу.