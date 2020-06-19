Суд не зміг оштрафувати Зеленського за «каву у Хмельницькому»

Хмельницький міський районний суд зупинив розгляд адміністративного протоколу, складеного поліцією на президента Володимира Зеленського за фактом порушення карантинних обмежень після того, як він з іншими чиновниками відвідав кафе у Хмельницькому і пив там каву, попри карантин.

На засіданні 19 червня суддя Андрій Місінкевич пояснив це рішення необхідністю офіційного тлумачення Конституційним судом положення щодо недоторканності президента.

«Відсутність офіційного тлумачення положень статті 105 Конституції України про те, що «президент України користується правом недоторканості на час виконання повноважень» і притягнення судом президента України до адміністративної відповідальності може поставити під сумнів гарантування імунітету голови держави, його право недоторканості, а також здійснення ним своїх повноважень визначених Конституцією України та порушення конституційних гарантій», – цитує рішення суду його пресслужба.

Через це суд вирішив звернутися до Верховного суду, щоб той, у свою чергу, просив пояснень у КСУ.

Як повідомили у суді, Зеленського і його адвокатів на засіданні не було.

Президенту Зеленському закидають адміністративне правопорушення за статтею 44-3 Кодексу про адміністративні правопорушення (порушення правил карантину людей). Президентові загрожує штраф від 34 тисяч гривень до 170 тисяч гривень.

Про складення адмінпротоколу за фактом порушення карантинних обмежень у Хмельницькому на власника і відвідувачів кафе під час робочої поїздки Зеленського поліція повідомила 10 червня.



«У результаті проведеної перевірки поліцейські склали адміністративні матеріали за ст. 44-3 (Порушення правил щодо карантину людей) на власника кафе та відвідувачів, зокрема – президента України Володимира Зеленського, керівника Офісу президента України Андрія Єрмака, його першого заступника Сергія Трофімова, головного державного санітарного лікаря України Віктора Ляшка, голову Хмельницької обласної державної адміністрації Дмитра Габінета та Хмельницького міського голову Олександра Симчишина», – йдеться у повідомленні. Засідання щодо них також мають відбутися в Хмельницькому міськрайонному суді 19 червня.

3 червня під час робочої поїздки до Хмельницького президент Володимир Зеленський із делегацією попив кави всередині приміщення місцевого кафе в порушення карантинних обмежень. Після того, як фото оприлюднила пресслужба президента мережею поширилася критика користувачів щодо поведінки президента і його оточення в умовах пандемії коронавірусу. Пізніше у МВС заявили, що правоохоронці вивчать можливе порушення карантинних обмежень президентом.