«Кава Зеленського» у Хмельницькому: поліція склала адмінпротокол на президента і ще кількох осіб

За фактом порушення карантинних обмежень у Хмельницькому поліцейські склали адміністративні протоколи на власника та відвідувачів під час робочої поїздки до регіону президента України Володимира Зеленського, повідомила у середу пресслужба Нацполіції.

«Всупереч карантинним обмеженням щодо діяльності кафе (окрім терас) власник закладу відновив роботу, а відтак обслуговував відвідувачів.



«У результаті проведеної перевірки поліцейські склали адміністративні матеріали за ст. 44-3 (Порушення правил щодо карантину людей) на власника кафе та відвідувачів, зокрема – президента України Володимира Зеленського, керівника Офісу президента України Андрія Єрмака, його першого заступника Сергія Трофімова, головного державного санітарного лікаря України Віктора Ляшка, голову Хмельницької обласної державної адміністрації Дмитра Габінета та Хмельницького міського голову Олександра Симчишина», – йдеться у повідомленні.

У поліції нагадали, що порушення правил щодо карантину передбачає штраф від 17 000 до 34 000 гривень.

Сьогодні під час робочої поїздки до Чернігова президент Володимир Зеленський визнав, що поліція розцінила його візит до кафе у Хмельницькому як порушення, що тягне за собою штраф.

«В принципі правильно зробили», – прокоментував дії поліції президент.

3 червня під час робочої поїздки до Хмельницького президент Володимир Зеленський із делегацією попив кави всередині приміщення місцевого кафе в порушення карантинних обмежень. Після того, як фото оприлюднила пресслужба президента мережею поширилася критика користувачів щодо поведінки президента і його оточення в умовах пандемії коронавірусу. Пізніше у МВС заявили, що правоохоронці вивчать можливе порушення карантинних обмежень президентом.