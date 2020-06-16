Суд цього тижня розгляне адмінпротокол на президента через «каву в Хмельницькому»

Хмельницький міський районний суд цього тижня розгляне адмінпротокол, складений поліцією на президента Володимира Зеленського за фактом порушення карантинних обмежень після того, як він з іншими чиновниками відвідав кафе у Хмельницькому і пив там каву, попри карантин.

Згідно з розкладом на сайті суду, розгляд питання відбудеться о 9:00 19 червня.

Зеленському закидають адміністративне правопорушення за статтею 44-3 Кодексу про адміністративні правопорушення (порушення правил карантину людей). Президентові загрожує штраф від 34 тисяч гривень до 170 тисяч гривень.

Про складення адмінпротоколу за фактом порушення карантинних обмежень у Хмельницькому на власника і відвідувачів кафе під час робочої поїздки Зеленського поліція повідомила 10 червня.



«У результаті проведеної перевірки поліцейські склали адміністративні матеріали за ст. 44-3 (Порушення правил щодо карантину людей) на власника кафе та відвідувачів, зокрема – президента України Володимира Зеленського, керівника Офісу президента України Андрія Єрмака, його першого заступника Сергія Трофімова, головного державного санітарного лікаря України Віктора Ляшка, голову Хмельницької обласної державної адміністрації Дмитра Габінета та Хмельницького міського голову Олександра Симчишина», – йдеться у повідомленні.

3 червня під час робочої поїздки до Хмельницького президент Володимир Зеленський із делегацією попив кави всередині приміщення місцевого кафе в порушення карантинних обмежень. Після того, як фото оприлюднила пресслужба президента мережею поширилася критика користувачів щодо поведінки президента і його оточення в умовах пандемії коронавірусу. Пізніше у МВС заявили, що правоохоронці вивчать можливе порушення карантинних обмежень президентом.