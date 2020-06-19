На нараді в ОП вирішували, як уникнути повернення жорсткішого карантину

Президент України Володимир Зеленський заявив про необхідність «чітких правил для громадських місць і системної комунікації з громадянами» для того, щоб не переходити до жорсткого карантину. Як повідомляє пресслужба голови держави, про це йшлося на на традиційній селекторній нараді щодо запобігання поширенню коронавірусу.

Під час наради урядовці повідомили, що за останні кілька днів Національна поліція втричі збільшила кількість адмінпротоколів через порушення карантину.

«Треба чіткіше комунікувати, що таке адаптивний карантин і як він впливає на роботу громадських закладів, транспорту. Щоб був чітко й детально розписаний план, як мають працювати ресторани, пляжі, нічні клуби. Коли люди це розумітимуть, то більше дотримуватимуться адаптивного карантину», – сказав Зеленський.

Урядовці наголосили, що повернення до жорсткішого карантину буде «сильним ударом по економіці», й погодилися, що необхідна тісніша координація в комунікаціях щодо заходів карантину з місцевою владою й населенням, йдеться в повідомленні.

За останню добу в Україні зафіксовано рекордний показник інфікування коронавірусом – 921 людина, 19 людей померли.

В Україні на даний час діє адаптивний карантин.