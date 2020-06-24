Новий антирекорд: в Україні за добу виявили 940 хворих на COVID-19

Станом на ранок 24 червня в Україні кількість хворих на COVID-19 перевищила 39 тисяч, померла 1 051 людина, одужали 17 409. Про це свідчать дані Системи моніторингу поширення коронавірусу РНБО.

За минулу добу виявлено 940 випадків інфікування. Це новий антирекорд: попередній, 921 хворий за добу, було зафіксовано 18 червня.

Одужали 23 червня 453 пацієнти, 16 померли.

Найбільше хворих виявили у Києві (4 528), Чернівецькій (4 478) та Львівській (4 423) областях. У Львівській області зафіксовано найбільше випадків інфікування минулої доби – 203.

У світі станом на 24 червня виявлено більш, ніж 9,2 мільйона інфікованих коронавірусом. Від COVID-19 померли 477 584 людини, одужали понад 4,6 мільйона.