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23 червня 2020, Київ 11:09
Новини | Коронавірус

У ЗСУ за добу 13 нових випадків COVID-19 – командування

Нині через коронавірус у Збройних силах України хворіють 154 людини

У Збройних силах України за минулу добу лабораторно підтверджено 13 COVID-19, повідомляє пресслужба командування Медичних сил ЗСУ.

«Станом на 10:00 23 червня в Збройних силах України хворіють 154 людини на гостру респіраторну хворобу COVID-19, спричинену коронавірусом SARS-CoV-2. Загалом за час пандемії одужали 266 осіб, летальних випадків – 5», – йдеться в повідомленні.

Повідомляється, що стан здоров’я пацієнтів, у яких минулої доби виявлено хворобу, задовільний, вони отримують необхідне лікування.

На лікуванні вдома також перебувають 10 осіб, на ізоляції – 415 осіб, додали в командуванні Медичних сил ЗСУ.

В Україні станом на ранок вівторка виявлено 833 нових випадки інфікування коронавірусом за добу. Загалом в Україні зафіксували 38 074 хворих, померли 1 035 людей, одужали – 16 956.

Антирекорд COVID-19. Репортаж із реанімації інфекційного відділення у Києві (відео)
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Антирекорд COVID-19. Репортаж із реанімації інфекційного відділення у Києві (відео)

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