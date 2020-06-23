Кількість хворих на COVID-19 в Росії наблизилась до 600 тисяч

Кількість хворих на COVID-19 в Росії від початку епідемії наблизилась до 600 тисяч і становить, зокрема 599 705, свідчать дані оперативного штабу із боротьби з поширенням захворювання. Згідно з повідомленням, на сьогодні одужали 356 429 людей, померли – 8359.

Згідно з офіційними даними, другий день поспіль число тих, хто одужав і помер менше, ніж нових виявлених випадків. Крім того, майже тиждень приріст нових випадків коронавірусу в російській столиці Москві тримається на рівні близько однієї тисячі осіб на добу. З початку епідемії в місті виявили понад 215 тисяч хворих.

За даними Університету Джонса Гопкінса, у світі станом на 23 червня зафіксовано 9 100 994 випадки інфікування коронавірусом, померли 472 539 людей, одужали понад 4,5 мільйона.