МОЗ вніс дексаметазон до протоколу лікування COVID-19

Робоча група при Міністерстві охорони здоров’я внесла дексаметазон до протоколу лікування COVID-19. Про це на брифінгу повідомив міністр охорони здоров’я Максим Степанов.

«Було розглянуто питання щодо внесення додаткових лікарських засобів, тобто розширення цього протоколу, яке ґрунтується на нашому досвіді, клінічних випробуваннях та на досвіді інших країн, наприклад, було прийнято рішення щодо внесення такого препарату, як дексаметазон», – зазначив Степанов.

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Раніше команда дослідників під керівництвом науковців Оксфордського університету (Велика Британія) встановила, що недорогий і широко доступний стероїд дексаметазон урятував життя третини пацієнтів у випадках найтяжчого перебігу коронавірусної інфекції COVID-19. Результати досліджень були оприлюднені 16 червня.

Дослідження фінансувалося державними агенціями охорони здоров’я Великої Британії та приватними донорами, включно із Фондом Білла та Мелінди Ґейтсів.

Всесвітня організація охорони здоров’я (ВООЗ) визнала науковим проривом дослідження британських науковців про застосування дексаметазону для лікування хворих на COVID-19.