Науковці знайшли дешевий препарат для лікування тяжких станів при COVID-19

Команда дослідників під керівництвом науковців Оксфордського університету (Велика Британія) встановила, що недорогий і широко доступний стероїд дексаметазон урятував життя третини пацієнтів у випадках найтяжчого перебігу коронавірусної інфекції COVID-19. Результати досліджень були оприлюднені 16 червня.

Препарат давали більш ніж двом тисячам тяжкохворих пацієнтів із COVID-19. Дексаметазон зменшив смертність на 35 відсотків серед пацієнтів, які могли дихати лише за допомогою апарату штучної вентиляції легень, і на одну п’яту серед тих, хто отримував кисень. Випробування включало контрольну групу з 4000 пацієнтів, які не отримували такого лікування.

«Це надзвичайний результат. Дексаметазон недорогий, він є на полицях, і його можна негайно використовувати, щоб врятувати життя у всьому світі», – сказав Пітер Горбі, професор із інфекційних хвороб на кафедрі медицини Нуффілд, Оксфордський університет.

Дослідження фінансувалося державними агенціями охорони здоров’я Великої Британії та приватними донорами, включно із Фондом Білла та Мелінди Ґейтсів.