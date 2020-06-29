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30 червня 2020, Київ 00:14
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Нове довкола COVID-19 у світі за тиждень – відео

Нове довкола COVID-19 у світі за тиждень – відео
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Нове довкола COVID-19 у світі за тиждень – відео

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Пропонуємо вам огляд важливих світових результатів у чотирьох ключових сферах боротьби з коронавірусом: профілактика (включно з обмеженнями та тестуванням); лікування; вплив (економічний та соціальний); вакцини (пошуки довгострокового рішення). Кількість підтверджених випадків захворювання COVID-19 у світі перевищила 10 мільйонів; ВООЗ попереджає про нестачу в лікарнях кисневих концентраторів. Огляд за період від 22 до 29 червня. (Автор Марґо Бафф, відео Reuters, AFP, AP)

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