Пропонуємо вам огляд важливих світових результатів у чотирьох ключових сферах боротьби з коронавірусом: профілактика (включно з обмеженнями та тестуванням); лікування; вплив (економічний та соціальний); вакцини (пошуки довгострокового рішення). Кількість підтверджених випадків захворювання COVID-19 у світі перевищила 10 мільйонів; ВООЗ попереджає про нестачу в лікарнях кисневих концентраторів. Огляд за період від 22 до 29 червня. (Автор Марґо Бафф, відео Reuters, AFP, AP)