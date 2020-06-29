Подорожування ніколи не буде таким, як колись – співзасновник Airbnb

Співзасновник та виконавчий директор компанії Airbnb Браян Ческі каже, що міжнародний туризм ніколи цілком не оговтається від пандемії коронавірусу. Разом з тим, він прогнозує збільшення подорожей всередині країн та невеликих громад.

«Я скажу під запис, що подорожування ніколи, ніколи не буде таким, яким воно було до пандемії коронавірусу», – сказав Браян Ческі в інтерв’ю виданню Аxios.

Ческі додав, що туристи поки не користуватимуться літаками для перетину кордонів, а віддаватимуть перевагу подорожам в авто у місцевості на відстані у 300 км чи менше.

Подорожування ніколи, ніколи не буде таким, яким воно було до пандемії коронавірусу

Він зауважив, що одного дня подорожувальники повернуться в небо, але додав, що відбудеться достатньо постійна зміна у перерозподілі напрямків подорожей.

Раніше, каже Ческі люди подорожували у 50-100 головних міст, серед яких Рим, Париж, Лондон. Він прогнозую, що відтепер популярні туристичні принади будуть замінені місцевими, внутрішніми напрямками.

Ческі бачить великий потенціал для американських національних парків. «Більшість людей не бували там. До того ж це дешево, не треба купляти авіаквиток. Можна доїхати авто, оскільки більшість людей живуть за 300 кілометрів від якогось національного парку».

Кількість заражень на коронавірус у світі перетнула межу у 10 мільйонів, відповідно до статистики Університету Джонса Гопкінса. ЄС має намір наразі заборонити американцям в’їзд на територію своїх країн, коли той відкриє кордони з першого липня.